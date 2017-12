Hemmeligt dokument afslører massakre: Sårede kvinder bad for deres liv før de blev dræbt

Mere end 10.000 mennesker blev brutalt slået ihjel af det kinesiske militær, da studerende samlede sig på Den Himmelske Freds Plads i hovedstaden Beijing i 1989 for at demonstrere for demokrati og ytringsfrihed.

Det er den grufulde sandhed, som hemmelige dokumenter fra den daværende britiske ambassadør i Kina nu ifølge The Independent kaster lys over. Sir Alan Donald, som ambassadøren hedder, skrev det tophemmelige dokument under 24 timer efter den blodige massakre, der til den dag i dag stadig står klar og tydelig i mange menneskers erindring.

Dokumentet, der er skrevet 5. juni 1989, fortæller, at dødstallet under massakren langt overstiger de først antaget 3.000 mennesker. Sir Alan Donald skriver, at han har sine oplysninger fra en kilde, der havde været i kontakt med en god ven i det kinesiske statsråd - det ledende politiske organ i Kina.

Denne kilder skulle efter sigende være meget pålidelig, fortæller Sir Donald:

'Han har før vist sig at være troværdig, og han er meget omhyggelig med at separere fakta fra spekulationer og rygter'.

Det er dette dokument, som den daværende britiske ambassadør sendte hjem til England efter massakren i Beijing. Foto: Hong Kong News

Uhyggelige oplysninger

Det nyligt deklassificerede dokument kommer med en del detaljer, som ikke kun handler om dødstallet, men også den måde, som mange uskyldige studerende blev slået ihjel af de kinesiske tropper på. Således nævner Sir Donald, at flere grædende kvinder tiggede for deres liv, før de blev dræbt med bajonetter af brutale soldater.

En mor blev angiveligt skudt for øjnene af sin tre-årige datter, der lå tilskadekommen på jorden. En anden uhyggelige detalje handler omkring de mange lig, der lå i gaderne efter militærets indgriben. De blev først brændt og efterfølgende skyllet ned i kloakafløbene med store vandslanger.

Den britiske ambassadør mener at vide, at det var den 27. armé i den kinesiske hær, der stod for massakren, ligesom han beskriver de selvsamme soldater som i høj grad værende primitive og analfabeter. Han beretter, at de studerende blev kørt over af tanks få minutter efter, at militæret ankom til pladsen:

'Den 27. armé beordrede, at ingen skulle skånes. Først åbnede de ild mod demonstranterne, og så kørte de dem over med 65 kilometer i timen. De studerende troede, at de havde en time til at forsvinde fra pladsen, men allerede efter fem minutter angreb militæret'.

Det ikoniske billede af en ung kinesisk student, der forsøger at stoppe tanks på vej mod Den Himmelske Freds Plads i Beijing. Foto: AP/Jeff Widener

Startede med en mand

massakren på Den Himmelske Freds Plads 4. juli 1989 er bedst husket ved en mand, der alene forsøgte at stoppe en frembrusende hær af tanks, som havde kurs mod demonstranterne på Tianammen-pladsen i Beijing, som den også kaldes. Den unge kineser er blevet et stærkt symbol på ikke-voldelig modstand verden over.

Manden i den hvide skjorte med en indkøbspose i hånden er fortsat ukendt, og kun de færreste ved, hvilken skæbne han led, efter han rejste sig mod regimet i Beijing. Ifølge Los Angeles Times skulle han angiveligt være en dengang 19-årig studerende ved navn Wang Weiling, men styrets øverste chef på daværende tidspunkt, generalsekretær Jiang Zemin, nægtede, at man havde arresteret en mand med det navn.

Selv om det er 28 år siden massakren på Den Himmelske Freds Plads fandt sted, har de kinesiske myndigheder altid fastholdt, at det var et legitimt forsvar mod et revolutionært oprør.