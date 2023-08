Hemmeligt møde i Lizette-sagen

Torsdag morgen mødes forretningsudvalget i Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH), for at gennemgå advokatundersøgelsen af Lizette Risgaards upassende og grænseoverskridende adfærd. Mødet er omgærdet af massiv fortrolighed

Gennem tre måneder har advokatfirmaet Kromann Reumert undersøgt den grænseoverskridende og upassende adfærd fra tidligere FH-formand, Lizette Risgaard, som Berlingske og Ekstra Bladet afslørede tilbage i april.

Advokatundersøgelsen og arbejdet med den har været omgærdet af et stort hemmelighedskræmmeri, og offentliggørelsen blev i juni udskudt, men i skrivende stund skulle undersøgelsen være bragt til ende.

Dog kender ingen konklusionerne.

De vil dog blev fremlagt for FHs forretningsudvalg på torsdag, hvor udvalgets 24 medlemmer ifølge Ekstra Bladets oplysninger mødes på en hemmelig adresse udenfor hovedstadsområdet.

Gramse-sagen er noget møg for Lizette Risgaard, men den er langt, langt værre for fagbevægelsen. Politisk journalist Jonas Sahl giver tre grunde til, at sagen er langt større end gramseri og lange fingre

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger vil medlemmerne af forretningsudvalget først onsdag modtage den præcise adresse, hvor mødet skal finde sted.

På mødet vil repræsentanter fra Kromann Reumert også deltage og præsentere undersøgelsen, oplyser FHs ledelsessekretariat, der dog ikke ønsker at oplyse årsagen til, at mødet holdes på en hemmelig adresse.

'Grundig og saglig behandling'

I FH's omtale af advokatundersøgelsen, lyder det at både sagerne om Lizette Risgaard adfærd og FH's håndtering af dem skal 'faktuelt afdækkes'.

Samtidig vil det blive vurderet, om episoderne har været brud på organisationens 'kodeks for adfærd'.

Alle sagerne, som har været omtalt i pressen, samt yderligere sager, som Kromann Reumert måtte få kendskab til, har været genstand for undersøgelsen.

Risgaard mødte pressen dagen efter afsløringerne rullede i Berlingske og Ekstra Bladet 27. april. Foto: Jens Dresling/Polfoto

Berlingske og Ekstra Bladet har sendt en række spørgsmål til FH, men de har ikke ønsket at kommentere hemmelighedskræmmeriet. Heller ikke om den mystiske placering betyder, at pressen ikke får mulighed for at stille spørgsmål efterfølgende.

FH er dog vendt tilbage med et skriftligt svar, hvori det oplyses, at der er sat tid af til 'grundig og saglig behandling' af rapportens konklusioner.

'Der kommer selvfølgelig en udmelding, når behandlingen af afrapporteringen af advokatundersøgelsen er afsluttet. Til behandlingen vil der ikke være eksterne til stede, foruden repræsentanter fra Kromann Reumert, som præsenterer undersøgelsen'.

'Der er ikke planlagt andre drøftelser end afrapporteringen af advokatundersøgelsen på torsdag, men drøftelserne er uden bagkant for at sikre tid til grundig og saglig behandling', lyder det i svaret fra FH.

Sagerne om Risgaard

Lizette Risgaard kæmpede for sin karriere i mere end to døgn, efter Berlingske og Ekstra Bladet bragte de første afsløringer i en række af sager om grænseoverskridende adfærd 27. april i år.

Risgaard startede i fagbevægelsen tilbage i 1980, inden hendes afgang 30. april i år. Her til arbejderbevægelsens 150 års jubilæum. Foto: Olafur Steinar Gestsson/Ritzau Scanpix

To dage efter skrev hun i et Facebook-opslag at hun trak sig fra posten, hvilket hun kaldte 'en af de sværeste beslutninger i hendes liv'. Samtidig sendte hun en bredside mod journalister og medier.

'Og så blot stilfærdigt minde om, at ikke alle nuancer eller politiske motiver kommer frem, når sager som dét, der er foregået her, sendes igennem mediemøllen. Det mener jeg særligt journalister og medier bør tænke over', lød det fra Risgaard.

I alt har medierne beskrevet 14 episoder fra ti mænd og en kvinde, hvor Lizette Risgaard har opført sig upassende eller grænseoverskridende. Alle episoderne har udspillet sig i perioden mellem 2016 og 2021.

Søndag 30. april trak hun sig så som formand, efter en lang karriere i toppen af fagbevægelsen, først som formand for LO og siden FH.

Siden har Morten Skov Christiansen været fungerende formand for FH.

Direktør suspenderet

Sagen om Lizette Risgaard upassende adfærd fik også konsekvenser for FHs direktør, Michael Jakobsen, der i begyndelsen af maj blev suspenderet, og han har således være hjemsendt, mens advokatundersøgelsen er blevet gennemført.

FH-direktør Michael Jacobsen blev suspenderet i kølvandet af Berlingske og Ekstra Bladets afsløringer. Foto: Jens Dresling/Polfoto

Flere kilder, som Ekstra Bladet og Berlingske, tidligere har været i kontakt med, nævner specifikt Michael Jacobsen, som en central figur i håndteringen af sagerne om Lizette Risgaard.

FH har indkaldt til ekstraordinær kongres 7. september, hvor organisationen skal vælge ny formand.

Ingen har dog offentligt meldt sig på banen som arvtager for Lizette Risgaard.