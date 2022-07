Hemmeligt smuglernetværk afsløret

Området Kramatorsk bliver bombet igennem af Rusland, og beboerne bliver opfordret til at flygte væk. Men det er ikke alle, der vil det. Få den og flere historier i Ekstra Bladets overblik over krigen i Ukraine

Rusland er blevet afsløret i at stjæle korn fra Ukraine, selvom landets myndigheder længe har benægtet det

Rusland er blevet fanget med fingrene i kagedåsen.

Indtil videre har russiske embedsmænd afvist at landet stjæler korn fra Ukraine. Men nu afslører en undersøgelse af The Wall Street Journal et hemmeligt smuglernetværk, der viser det modsatte.

Mens krigen i Ukraine efterlader en global mangel på blandt andet korn, viser det sig, at Rusland stjæler netop det fra Ukraine.

Ifølge afsløringerne er der tale om hundredetusindevis tons hvede.

Det stjålede korn sendes ad en smuglerrute til blandt andet Syrien, som er et af de Russisk-allierede lande. Putin Foto: Dmitry Azarov/Ritzau Scanpix

Rute til mellemøsten

Det materiale, som mediet er i besiddelse af, viser, at lastbiler transporterer stjålet ukrainsk korn fra byerne Kamyanka-Dniprovska og Berdyansk og ned til havnen i Sevastopol. Der lægges kornet på et samlebånd, inden det læsses i store skibe.

Wall Street Journal har interviewet de involverede og set hemmelige beskeder, dokumenter, skibsdata og satellitetbilleder.

Det har gjort det muligt at bevise, at der bliver stjålet korn fra Ukraine, i hvad der angiveligt er en 2.400 kilometer lang smuglerrute.

På den rute transporterer Rusland stjålet korn fra nyligt besatte områder i Ukraine til russisk-allierede lande i Mellemøsten som blandt andet Syrien.