Hendes ene bryst blev fem gange så stort på en uge

30-årig kvinde måtte klippe hul i sin venstre brystholder for at få plads til sit venstre bryst - advarsel mod voldsomme billeder

Den 30-årige Hannah Packham fra Brighton i England frygtede, at hendes venstre bryst ville eksplodere, efter at et af hendes implantat bristede. Det førte til, at hendes venstre bryst i løbet af kun en uge hævede voldsomt og voksede sig fem gange større end det højre bryst.

Det skriver flere medier Birmingham Mail, Daily Mail , The Sun og nyhedsbureauet SWNS

Hannah Packham viser her forskellen på sine to bryster, før hun fik opereret det bristede implantat ud af sit venstre bryst. Det er tydeligt, at det venstre bryst er på størrelse med en melon. Foto: Ritzau Scanpix.

Hannah Packham betalte 4000 pund svarende til omkring 35.000 danske kroner for sin brystoperation i 2014, der øgede hendes bryst-størrelse fra brystforstørrende en A-skål til en D-skål.

Den 30-årige britiske kvinde levede upåvirket og symptom fri med sine perfekte bryster i fire år, indtil hun i oktober 2018 pludselig opdagede, at det venstre bryst begyndte at gro med hurtigt fart.

På kun en uge fik Hannah Packham et venstre bryst i melon-størrelse. Det var ømt og hævet og var i øvrigt dækket af meget synlige blodårer.

Hannah var meget nervøs for, at det voksende bryst var et tegn på kræft. Det var en tanke hun fik, efter at hun havde lavet lidt research på internettet.

Heldigvis afslørede lægerne kort efter, at det hævede og voksende bryst skyldtes, at implantatet i venstre bryst var bristet, og at der derfor var silet silikone direkte ud i hendes brysts. Lægerne besluttede straks, at Hannah skulle have opereret det bristede implantat ud af sit bryst.

I de dage, hvor Hannak Packham ventede på at blive opereret måtte hun klippe et stort hul i venstre-siden af sin brystholder for at give mere plads til det kraftigt hævede bryst.

Sådan så Hannahs brystholder ud i dagene op til brystoperationen, hvor hun skulle have fjernet det bristede implantat. Foto: Ritzau Scanpix.

Til Caters News fortæller Hannah:

- Det var mere end skræmmende. Mit bryst voksede lynhurtigt op til samme størrelse som en melon. Og det føltes lige så tungt som en melon. Det blev faktisk fem gange større end det andet bryst. Jeg følte det, som om jeg var gravid i niende måned, fortæller Hannah og tilføjer:

- Jeg vågnede hver morgen op og konstaterede, at mit bryst nu var lidt større, og at det var dækket af blå blodårer. Og jeg følte ikke, at jeg kunne være tæt på min ægtemand. Jeg var så flov, fortæller Hannah.

Hannah har slet ikke plads til sit venstre bryst i brystholderen. Foto: Ritzau Scanpix.

Hannah Packham fik i øvrigt fjernet implantatet i begge sine bryster, for at undgå at få alt for forskellige bryster. Hannah fortæller, at hun i adskillige måneder efter operationen følte sig usexet, fordi hun endte op med bryster som en 10-årig.

I januar måned i år fik Hannah igen opereret nye implantater i sine bryster, dog knap så store som første gang. Men hun mener, at hendes før hen perfekte bryster nu har en utilfredsstillende form.

- I dag er mine bryster endnu ikke perfekte. Men det er det bedste resultat, man kan forestille sig i forhold til, at de er lavet ud fra en tidligere mislykket brystoperation.

- Jeg har stadig løs hud ved mit venstre bryst, fordi huden på grund af den tidligere hævelse blev strukket så meget ud.

Silikonebryster er ikke farlige

Ekstra Bladet har kontaktet TV-lægen Peter Qvortrup Geisling for at få en kommentar til den konkrete sag:

- Normalt ville et bryst ikke hæve så voldsomt på grund af et brystimplantat, der er bristet. Det vil kun ske, hvis der også er tale om en infektion. Generelt kan man sige, at silikone ikke er farligt. Hvis silikone er farligt, ville det jo ikke være tilladt at bruge det i brystimplantater, siger Peter Qvortrup Geisling.

På privathospitalet Aleris Hamlets hjemmeside skrives der også, at man ikke på nuværende tidspunkt kan påvise nogle varige mén som følge af bristede silikoneimplantater.

'Bristede implantater giver ikke nødvendigvis symptomer, men ofte vil man opleve en hævelse, rødme og lettere svie i brystet pga. en begyndende kapseldannelse. Enkelte gange kan en hævet lymfeknude i armhulen antyde, at et tilsyneladende normalt implantat er gået i stykker. En MR-scanning vil ofte kunne afgøre, om der er hul på implantatet. Hvis du har gener eller det konstateres, at et eller begge implantater er i stykker, anbefales det at få implantaterne fornyet eller fjernet.'