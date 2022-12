Hendes Kongelige håndkantslag

’Majestætsfornærmelse’ optræder i straffeloven - paragraf 115 - og er dronning Margrethe II nærtagende, kan hun måske opfatte det som en fornærmelse at blive bragt i forslag til Ekstra Bladets Nytårstorsk 2022. Så jeg vil i det følgende være varsom.

Morten Ingemann laver først sin tegning, når han har læst denne tekst, og jeg er sikker på, at han vil gå til motivet med samme pli og ynde, som i almindelighed præger hans værker.

Den seneste dom for majestætsfornærmelse faldt i øvrigt tilbage i 1886, men man ved jo aldrig.

Kronprins Frederik er for resten også beskyttet mod majestætsfornærmelse - paragraf 115, stk. 2. Hans bror, prins Joachim, er til gengæld ikke, og det huer ham næppe.

Fire millioner

Prins Joachim har det nemlig som sin salige far svært i sin rolle. Vi giver ham i omegnen af fire millioner om året for at lave meget lidt, men han er misfornøjet. Som han sidste år forklarede det franske magasin Point de Vue:

’Intet er defineret for nummer to og vedkommendes hustru, hverken på skrift eller i tale. Min far stiftede bekendtskab med samme utilfredsstillelse og formåede aldrig at få klargjort sin plads i kongefamilien. Det er ikke altid nemt.’

På den baggrund synes man nok, majestæten burde have forudset, at der ville komme en reaktion, da hun i september i år lod kongehuset udsende en pressemeddelelse, som fortalte, at prins Joachims fire børn, Nikolai, Felix, Athena og Henrik, fra årsskiftet ikke længere kunne kalde sig prinser og prinsesse.

Dronning Margrethe er den niende kandidat i kampen om Årets Nytårstorsk. Tegning: Morten Ingemann

Rasende

De fire børn skal fremover tiltales grever og komtesse af Monpezat, og prins Joachim var både rasende og ked af det. Han erklærede i et meget stærkt interview med Ekstra Bladet:

- Jeg er ... det er vi allesammen, meget kede af det. Det er ... Det er aldrig sjovt at se sine børn på den måde gjort fortræd. De står i en situation, de ikke forstår.

Hoffet oplyste, at planen havde været på bordet et halvt år, men det afviste prinsen.

- I maj fik jeg forelagt en plan ... som i det store hele gik på, at når børnene hver især fylder 25, ville det ske. Athena fylder 11 til januar. Jeg fik fem dages varsel på det her.

Prinsen ville ikke fortælle, hvordan forløbet havde påvirket forholdet til hans mor, men det kunne man se i hans øjne.

Ked af det

For enhver, der har fulgt blot en smule med i det danske kongehus, var den reaktion forudsigelig, men det har dronning Margrethe åbenbart ikke gjort. Hun har muligvis haft røg i øjnene.

Hendes Majestæt demonstrerede sin overraskelse, da hun ved en åbning på Nationalmuseet første gang skulle kommentere affæren. Efter en del øh’er, sagde hun til Ekstra Bladet:

- Jamen, så må vi jo se hvordan .... man kan .... Men jeg har ikke selv set det.

Nogle dage senere havde Majestæten samlet sig, og hun meddelte på Instagram:

’Jeg har truffet min beslutning som Dronning, mor og farmor, men jeg har som mor og farmor undervurderet, hvor meget min yngste søn og hans familie føler sig berørt. Det gør et stort indtryk, og det er jeg ked af.’

Tid og rum

Også prins Joachims forhold til broderen, kronprins Frederik, er belastet. Kronprinsen udtalte med karakteristisk sproglig ekvilibrisme til B.T.:

’Der er opstået en uoverensstemmelse i min familie, hvilket ikke er noget nyt, for i mange familier opstår der uoverensstemmelser i forbindelse med tid og rum.’

Ekstra Bladets Hans Engell skrev, at kongehuset var i sin værste krise efter Anden Verdenskrig, og at dronning Margrethe havde håndteret sagen ’katastrofalt ringe’:

’Hvorfor åbner dronningen for intern ballade med et håndkantslag i stedet for at forhandle sagen på plads over en lang periode, hvis det var nødvendigt. Og hvorfor holder hun ikke sin familie orienteret?’

I år holder dronning Margrethe ikke jul med hverken børn eller børnebørn, og de to brødre og deres familier fejrer også højtiden langt fra hinanden. Hendes Majestæt har fortjent en torsk - men der kommer alligevel en kandidat i morgen.

Hans Engell: Langvarig familiestrid

