Henrettet i nat: Her er hans sidste ord

- Mit håb er, at verden vil finde fred en dag.

Sådan indledte den dødsdømte morder Carman Deck en tekst med sit sidste ønske, inden han afgik ved døden tirsdag aften.

Henrettelsen blev udført ved en dødelig indsprøjtning i fængslet Bonne Terre i den amerikanske delstat Missouri.

Som sit sidste måltid fik Deck et måltid bestående af ribeye og rejer.

Kontroversiel dødsdom

Dommen har været genstand for megen negativ omtale og anses af mange for kontroversiel. Det sker, efter at den er blevet omstødt hele tre gange, da der opstod flere fejltagelser undervejs.

Udsættelserne var dog ikke nok til, at Carman Deck kunne undslippe dødsstraffen.

Decks dom blev endegyldig, da den amerikanske højesteret afviste at behandle sagen igen, og samtidig nægtede guvernøren i Missouri, Mike Parson, at benåde Carman.

- Mr. Deck har modtaget en retfærdig rettergang, og tre separate juryer har anbefalet dødsdommen for de brutale mord, han begik, sagde Mike Parson.

Dømt for mord

56-årige Carman Deck blev dømt for dobbeltdrab på ægteparret James og Zelma Long i 1996. Deck skulle angiveligt være trængt ind i hjemmet for at foretage et røveri, og det var i parrets hjem i den amerikanske by De Soto, at drabene skulle have fundet sted.

Carman Deck er den femte person, som bliver henrettet i USA i år.

