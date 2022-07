Henrik Bjerre-Nielsen er død

I 25 år har Henrik Bjerre-Nielsen sat sit aftryk på dansk økonomi, hvor han i 12 år var direktør i Finanstilsynet og herefter chef i statens finansielle afviklingsselskab, Finansiel Stabilitet.

Torsdag sov han stille ind - 67 år gammel - efter et længere kræftforløb, skriver Børsen og Altinget.

Helt til det sidste var Henrik Bjerre-Nielsen aktiv og stod til rådighed for ledelsen i Finansiel Stabilitet. Henrik Bjerre-Nielsen var uddannet økonom fra Københavns Universitet.

Det lå ikke i kortene, at han senere i sit liv skulle være økonomisk vagthund, da han som nyuddannet økonom blev ansat i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd i 1980. Herefter fulgte et par år som økonom i LO - nuværende FH, hvor han arbejdede i 12 år.

Annonce:

Direktør for Finanstilsynet

I 1996 valgte daværende radikale økonomiminister Marianne Jelved at hive Henrik Bjerre-Nielsen ind i Finanstilsynet, hvor han blev den blot anden direktør for myndigheden, der blev grundlagt i 1988. Han sad på chefposten fra 1996-2008, mens han overtog tøjlerne i Finansiel Stabilitet fra 2008 og helt frem til 2021.

Henrik Bjerre-Nielsen fik sat sit aftryk på pensionsselskaberne, da selskaberne i 2000 blev pressede af faldende aktiekurser og renter. Det var et problem, da pensionsgiganterne årene forinden var begyndt at investere massivt i aktier, mens renterne blev et problem, fordi en lovændring betød, at pensionsselskaberne skulle opgøre de fremtidige pensionsforpligtelser til markedsværdi, skriver Børsen.

De lavere renter betød også, at der skulle tilføjes yderligere kapital. PFA måtte blandt andet reddes af Nykredit og en ny kreativ og stadig eksisterende konstruktion - bedre kendt som 'kundekapital', mens også ATP var få milliarder fra at være insolvente. Henrik Bjerre-Nielsen var med til at finde løsninger, hvorefter Danmark fik et af verdens mest stabile pensionssystemer.

Annonce:

Kras kritik

Alt var dog ikke fryd og gammen for Henrik Bjerre-Nielsen. På et berømt pressemøde i Nationalbanken i 2008 fortalte han sammen med forhenværende nationalbankdirektør Nils Bernstein, at Roskilde Bank var insolvent. Banken skulle akut tilføres 4,5 mia. kr. fra Nationalbanken og bankernes egen redningsfond.

Det stod dog hurtigt klart, at flere banker stod til at dreje nøglen rundt i kølvandet på finanskrisen.

Flere af Henrik Bjerre-Nielsens kolleger fik en tjenestemandssag på nakken efter håndteringen af Roskilde Bank, der krakkede som en konsekvens af finanskrisen. Selv gik han fri.

Selvom Niels Bjerre-Nielsen og Finanstilsynet advarede en række banker 'om risikable forhold i finansielle institutter inden krisen', gjorde tilsynet angiveligt ikke nok, fremgår det af Rangvid-rapporten, der skulle klarlægge finanskrisens årsager.

'Finanstilsynet var tilsyneladende tilbageholdende i sin fortolkning af solvensreglerne, hvorfor der ikke blev testet grænser af for tilsynets skønsudøvelse i forhold til at kunne fastsætte et højere individuelt solvenskrav', fremgår det af rapporten.

Annonce:

Det fik den daværende regering til at oprette det statslige afviklingsselskab, der skulle sikre finansiel stabilitet og hjælpe nødlidende banker. Det job fik Henrik Bjerre-Nielsen efter eget ønske.

I alt afviklede Finansiel Stabilitet 12 banker. Lyden på vandrørene er, at han håndterede jobbet godt. Han meddelte sin afgang i 2020, men Henrik Bjerre-Nielsen var direktør for Finansiel Stabilitet frem til udgangen af 2021.

Hjertestop

Et par uger efter Roskilde Bank krakkede, deltog Henrik Bjerre-Nielsen sammen med flere af sine kolleger i Finanstilsynet til DHL-stafet i Fælledparken i København, hvor Henrik Bjerre-Nielsen faldt om med hjertestop. Han blev genoplivet på Rigshospitalet, der ligger et stenkast fra Fælledparken.

- Jeg er jo sådan en rigtig økonomtype, der tæller de positive dage. Dem er der heldigvis flest af. Men jeg lever i fuld erkendelse af, at jeg er syg og skal passe på mig selv, sagde Henrik Bjerre-Nielsen sidste år til mediet FinansWatch.

Annonce:

Henrik Bjerre-Nielsen efterlader sin kone Charlotte Fuglsang, to sønner, en datter og fem børnebørn. Han var ligeledes Ridder af første grad af Dannebrog.

Bisættelsen finder sted i Vedbæk Kirke torsdag 28. juli.