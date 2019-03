Henrik, far til fem i Ishøj: - Det går meget hårdt for sig

For omtrent fem år siden var Henrik Kraak Jessen fra Ishøj vidne til, at en gruppe indvandrerdrenge sparkede en fuld mand i ryggen. Han greb derefter fat i en af de unge med ordene, ’hvad fanden har I gang I forbandede perkere?’.

Det førte til et slagsmål med tre af drengene, som kostede ham tre brækkede ribben og en tur på skadestuen. Drengene tog benene på nakken, da en af hans etnisk danske veninder, som er konverteret til islam, kom ham til undsætning.

- Hun kom løbende med det samme og begyndte at råbe ad dem på arabisk, så de løb. Det er den værste episode, jeg har haft. Ellers larmer de og kører på knallert hernede. Det gjorde vi andre også, da vi var i deres alder, men det var anderledes, siger Henrik Kraak Jessen, som lægger vægt på, at han i dag fortryder sit ordvalg.

Ifølge Henrik Kraak Jessen anmeldte han ikke episoden til politiet, fordi han mente, at processen ville blive for lang. Han var også bekymret over, at det kunne gøre situationen endnu værre, hvis drengene kom efter ham igen.

Voldskultur er udbredt blandt unge i Ishøj

Den voldelige episode er en af årsagerne til, at Henrik Kraak Jessen og hans kone ikke længere føler sig helt trygge, når børnene leger i boligforeningen Ågården i Ishøj sammen med kvarterets andre børn.

- Det går meget hårdt for sig, når de unge knægte bliver uenige om fodbold eller andre ting. Hvis de er oppe i en vis alder, så kommer der gerne et knytnæveslag eller et spark. Nogle gange starter det som sjov, hvorefter det bliver alvor, siger han og fortsætter:

- Derfor vil jeg ikke have mine børn dernede om sommeren. Jeg synes, at det er forkert, at børnene opdrages til at løse deres konflikter ved at slå på hinanden.

Henrik Kraak Jessen ser også en tendens til, at volden ofte går i arv fra forældre til børn. Han peger på, at han selv fik tæsk som barn, fordi hans forældre ikke magtede at opdrage ham uden vold. En ond spiral, som Henrik ikke ønsker, at hans fem egne børn skal blive en del af.

- Der er også nogle gange, hvor min ene dreng har haft nogle problemer med de børn, som render rundt dernede. De rotter sig sammen for at jagte ham og en af hans venner, siger han.

Serverer kyllingeburgere til børnefødselsdage

På trods af skyggesiderne ved livet i boligforeningen, mener Henrik Kraak Jessen, at der både skal være plads til indvandrere og etniske danskere i kvarteret. Derfor står der også kyllingeburgere på menuen, når børnene inviterer klassekammeraterne til fødselsdage i lejligheden i boligforeningen Ågården.

Men selvom han af hensyn til de muslimske børn serverer kylling på børnefødselsdage, har Henrik Kraak Jessen svært ved at forstå, at der ikke serveres svinekød på den lokale skole.

- Det er fint nok, at man skal tage hensyn til, at muslimer ikke spiser svinekød. Men derfra til at fjerne det i skolen, synes jeg, er at gå for langt. Det er et dansk samfund, vi lever i, så vi skal også have lov til at spise frikadeller og medister, siger han.

Henrik vil nedbryde kulturelle barrierer

Ifølge Henrik Kraak Jessen skyldes mistilliden mellem danskere og indvandrere, at begge parter har en tendens til at se ned på hinandens kulturer. Det kan eksempelvis handle om, at muslimske kvinder bærer tørklæder og dækker sig til, mens danske kvinders beklædning i højere grad afspejler en frigjort vestlig kultur.

Han har intet problem med, at muslimske kvinder bærer tørklæde, men samtidig forstår han ikke, at nogle muslimske kvinder dækker hele deres krop til.

- Jeg har svært ved at acceptere niqab eller burka, hvor man er helt dækket til. Jeg synes, at der en underlig måde at gå på, hvor man spærrer sig selv inde. Hvorfor skal man lukke sig så meget til?, spørger Henrik Kraak Jessen retorisk og tilføjer:

- Vi er mennesker. Og i min verden er vi ikke skabt til at dække os til.

Han vurderer, at en stor del af mistilliden mellem indvandrere og etniske danskere i vid udstrækning bygger på manglende kendskab til hinandens kulturer. Derfor mener han, at begge parter skal gøre en aktiv indsats for at nedbryde kulturelle barrierer. Det mener Henrik Kraak Jessen, kan være med til at forbedre forholdet mellem danskere og indvandrere i Ishøj og i andre kommuner, der kæmper med de samme problemer.

