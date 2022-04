Henrik Qvortrup er færdig som chefredaktør på Ekstra Bladet

Henrik Qvortrup er ikke længere ansvarshavende chefredaktør for Ekstra Bladet.

Det bekræfter han i en pressemeddelelse fra JP/Politikens Hus.

- Jeg er stolt af at have leveret en skarpskåret redaktionel strategi, der har bidraget til en nødvendig skærpelse af Ekstra Bladets position i det danske medielandskab og at have sammensat et ledelsesteam, der kan forløse Ekstra Bladets store potentiale.

- Men det står også klart for mig, at selve journalistikken vægter højere end den ledelsesmæssige rolle, og derfor vil jeg nu hellige mig journalistikken igen, siger Henrik Qvortrup.

I stedet bliver det den nuværende journalistiske chefredaktør, Knud Brix, der overtager jobbet som ansvarshavende chefredaktør.

- Jeg har sagt ja tak til opgaven med glæde og ærefrygt. Ekstra Bladet er i min optik Danmarks vigtigste avis. Og selvom både forretningen og profilen er blevet skærpet, har vi stadig et uforløst potentiale. Jeg har stor respekt for Henrik Qvortrups journalistiske evner og er glad for, at han fortsat vil være tilknyttet Ekstra Bladet, siger Knud Brix.

Knud Brix er ny ansvarshavende chefredaktør på Ekstra Bladet. Foto: Anthon Unger

Bliver på Ekstra Bladet

Henrik Qvortrup er dog ikke helt færdig på Ekstra Bladet. Således vil han fortsat lave mediepodcasten 'Q&CO' og bidrage fast med politiske analyser til Ekstra Bladet.

Om Henrik Qvortrups exit siger administrerende direktør i JP/Politikens Hus Stig Ørskov:

- Ekstra Bladet havde brug for en skærpelse af den redaktionelle strategi. Det har Henrik Qvortrup leveret. Vi anerkender, at Henrik brænder mere for journalistikken end det ledelsesmæssige. Og derfor er vi også enige i behovet for en ledelsesmæssig justering, siger han.

Foruden Knud Brix udgøres den øverste ledelse på Ekstra Bladet fremover af ledende redaktør Anders Borup og kommerciel direktør Signe Skarequist.