Henriks får blev dræbt af ulv: - Jeg føler mig magtesløs

Advarsel: Voldsomme billeder i artiklen. 17 af Henrik Drøhses får er de seneste to uger forsvundet eller fundet dræbt. Nu er det fastslået, at en eller flere ulve står bag

- Det er hårdt. Jeg elskede jo de dyr, fortæller fåreavler Henrik Drøhse til Ekstra Bladet.

Han har netop fået at vide, at det var en ulv, som dræbte eller sårede otte af hans får 28. oktober.

Ifølge TV Syd har Naturstyrelsen nemlig ved hjælp af DNA-analyser fastslået, at angreb begået af en eller flere ulve er årsagen til, at omkring 60 får hos forskellige landmænd omkring Løgumkloster i Sønderjylland er døde den seneste måned.

En af de landmænd er 25-årige Henrik Drøhse fra Ellum, som har givet interview til mediet.

- Da jeg kom hen til marken den morgen, kunne jeg se, at der lå et får på jorden, og at det var blevet bidt, fortæller Henrik Drøhse til Ekstra Bladet.

Det viste sig, at fire af hans får var døde. Fire andre var sårede og måtte aflives. Desuden var tre får forsvundet. Henrik Drøhse mistænker, at også de er blevet taget af ulven.

- Det er det, jeg er mest bange for. At de har ligget og lidt et sted, siger fåreavleren.

Et nyt angreb

Ulykken stoppede ikke ved det første angreb. Kun lidt over en uge senere blev Henrik Drøhses får nemlig ofre for endnu et angreb.

Her døde seks af avlerens får. Det er dog ikke blevet fastslået endnu, om der er tale om endnu et ulveangreb.

- Første gang var nemmere end anden gang. For første gang vidste jeg jo ikke, hvad jeg gik ind til. Anden gang vidste jeg godt, hvad klokken var slået, fortæller Henrik Drøhse.

- Da jeg kom kørende i min bil, kom fårene løbende mod mig. Jeg kunne se, at de var skrækslagne. De var helt oppe at køre, siger han.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Det var et trist syn, der mødte Henrik Drøhse, da han besøgte sine får 28. oktober. Privatfoto

Henrik Drøhse har nu 444 får. De er delt op i fem flokke, som han flytter rundt på markerne hver uge. Derfor er det også sværere at sikre fårene mod angreb.

- Jeg har et to-trådet elhegn lige nu. Jeg er blevet anbefalet at anskaffe mig et fire-trådet i stedet. Men det ville koste mig omkring 50.000 kroner, siger fåreavleren.

- Jeg føler mig magtesløs, og hver morgen er jeg panisk for at komme ud til de får. Jeg ved ikke, hvad der er det rigtige at gøre i den her situation. Selv et fire-trådet hegn vil jo ikke være 100 procent sikkert, fortsætter han.

- Og det er jo ikke min ulv. Så jeg synes sådan set ikke, jeg burde skulle betale for den. Men det kan da godt være, at det bliver nødvendigt at investere i et nyt hegn. Det er jo også min indtægt, der bliver ramt, når det her sker.

Ulvezone

Ifølge Henrik Drøhse er det et nyt problem, at landmænd i området har problemer med ulve.

- Vi har ikke haft problemer før. Det er ikke en ulvezone, det her, fortæller Henrik Drøhse.

Med de seneste angreb er fåreavleren også blevet bekymret for andet end sine får.

- Jeg har en datter på 14 måneder, og det er da lidt bekymrende, at der går en ulv rundt. Men man siger jo, at ulve ikke angriber mennesker, siger Henrik Drøhse.

- Men jeg synes da heller ikke, hun skal opleve sådan et syn, det er, når man kommer og finder sine får i den tilstand.