Henriks papsøn fanget i kørekortmareridt

Mikkel udfyldte sin ansøgning i september 2021.

På det tidspunkt var den 33-årige mand fra Hvidovre godt i gang med at tage kørekort. Et kørekort, som skal bruges til at køre frem og tilbage til den netop landede praktikplads som procesoperatør i Hillerød.

Men der skulle gå fire måneder, før Mikkel hørte fra Færdselsstyrelsen, som behandler ansøgningen. Så fik hans papfar, Henrik Berg, nok og rettede henvendelse til Ekstra Bladet.

Mikkel var ellers klar til både glatbane, teori- og køreprøve, men kunne ikke komme videre, før hans ansøgning blev godkendt. Foto: Astrid Dalum/Ritzau Scanpix

Akut mangel

Han fortæller til Ekstra Bladet, at hans papsøn akut mangler sit kørekort, så han slipper for at bruge halvanden time til og fra praktikpladsen hver dag med offentlig transport.

- Han afleverede sin ansøgning 16. september og skal begynde på sin praktikplads her 1. februar, så det er ved at være lige oppe over. Jeg synes, at det er for dårligt, at man skal vente så lang tid at få lov til at tage et kørekort, indleder Henrik Berg.

- Der er gået fire måneder, og det irriterer mig lidt. Mikkel ringede til Færdselsstyrelsen i sidste uge, og der fik han at vide, at de ikke kunne sige noget om konkrete sager, og at han bare skulle væbne sig med tålmodighed, siger han videre.

Men umiddelbart efter Ekstra Bladet var i kontakt med Færdselsstyrelsen angående Mikkels sag, har han fået godkendt sin ansøgning.

Henrik Berg er dybt forundret over, hvordan det kan tage måneder at godkende en ansøgning til et kørekort. Privatfoto

Rejser andet problem

Før man får godkendt sin ansøgning, kan man ifølge det nuværende system ikke gennemføre en teori- og køreprøve. Derfor har Mikkel været nødsaget til at vente på svar fra styrelsen.

- Det rejser også den problematik, at han nu givetvis er nødt til at tage flere køretimer, fordi han jo ikke er en rutineret bilist, før han kan gå op til en køreprøve.

Det betyder, at kørekortet både bliver dyrere og tager længere tid at få end først antaget på grund af den langsommelige sagsbehandlingstid hos Færdselsstyrelsen.

Samtidig står han også bagerst i køen, når der skal bestilles tid til glatbane, teori- og køreprøve.

Dermed har et kørekort til Mikkel fortsat lange udsigter.