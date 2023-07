Henry svømmer tværs over Danmark på én dag

Henry Stokholm svømmer lørdag tværs over Lillebælt, Storebælt og Øresund - en tur på i alt ca. 45 kilometer i håbet om at samle penge ind til krigsramte børn

Henry Stokholm svømmer lørdag tværs over Lillebælt, Storebælt og Øresund - en tur på i alt ca. 45 kilometer i håbet om at samle penge ind til krigsramte børn

Lørdag morgen klokken 04.00 hoppede den 54-årige svømmer Henrik Stokholm i vandet ved Frederica. Han har sat sig for at svømme tværs over Danmark på bare én dag - en rute på ca. 45 kilometer i vand.

Først over Lillebælt, så Storebælt og til sidst over Øresund, hvor han undervejs vil blive samlet op i bil og kørt til den næste bugt. Det er en tur, som han regner med kommer til at tage et sted mellem 15 og 17 timer.

Ekstra Bladet fanger den erfarne svømmer over telefonen, mens han ligger og plasker rundt et sted mellem Fyn og Sjælland. Henrik Stokholm holder en kort pause for at få tjekket hans helbred og tilstand samt for at få tanket vand- og energidepoterne.

Annonce:

- Jeg har nået ca. en tredjedel af, hvad jeg skal nå i dag, siger han med højt humør i stemmen, da en fra hans følgebåd rækker telefonen ned mod Henrik Stokholm, der ligger i vandet.

- Jeg må ikke røre båden, så er jeg færdig, siger Henrik Stokholm.

Henry har tidligere deltaget i og vundet VM i Issvømning. 21. januar 2023 i Esbjerg svømmede han en formelt godkendt ICE-MILE 1,6 km alene iført badebukser, badehætte og svømme briller i temperaturen på under 3 grader

Artiklen fortsætter under ...

Selvom Henrik Stokholm har svømmet i flere timer, har han fra vandet overskud til at tale med Ekstra Bladet. Privatfoto

Samler ind til børn

Den 54-årige svømmer har trænet til den lange tur i flere måneder, fortæller han til Ekstra Bladet, mens han plasker rundt i vandet.

- Jeg elsker at svømme, og jeg vil gerne vise, hvad den menneskelige krop kan - og sindet for den sags skyld, tilføjer Henrik Stokholm.

Men der er også et andet klart formål med den ekstreme svømmetur. Henrik Stokholm har nemlig oprettet en indsamling på Red Barnet, fordi han også ønsker at hjælpe krigsramte børn.

Annonce:

Indsamlingen hedder "Svøm for fred fra Bornholm til Polen" og har på nuværende tidspunkt indsamlet lidt over 30.000 kroner. Som navnet antyder er det, fordi Henrik Stokholm har et mål om, at han i august vil svømme fra Dueodde på Bornholm til Kołobrzeg i Polen.

- Den her tur tværs over Danmark er ligeså meget for at skabe opmærksomhed på min næste tur, siger han.

Artiklen fortsætter under ...

Efter seks timer og 59 minutter er Henry Stokholm fortsat ved godt mod. Han har nu svømmet over både Lillebælt og Storebælt. Privatfoto

Turen fra Bornholm til Polen svarer i luftlinje til 94 kilometer og ifølge den 54-årige svømmer er et symbol på det internationale sammenhold.

'Opmærksomheden ifm. jeg svømmer til Polen skal bruges til at huske på at freden er vejen og til at hjælpe børn i krig og katastrofer fordi de rammes hårdest. Som lige nu i Ukraine.', skriver han i indsamlingen.

Men først skal Henrik Stokholm klare den resterende tur over Storebælt og senere på dagen også Øresund. Han har heldigvis godt selskab med på sin følgebåd.

- Det er så fantastisk opbakning. Der er fem på båden, og det er bare så skønt, siger Henrik Stokholm næsten upåvirket af de allerede 15 kilometer og fire timer i vandet.