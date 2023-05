Hensynsløse lastbiler: 45 mister kørekortet

- Bilisterne – og særligt lastbilerne – kører simpelthen for stærkt, og det skaber utryghed blandt vores vejarbejdere.

Der er blevet slået hårdt ned på hensynsløse bilister og lastbiler, forklarer projektchef i Vejdirektoratet Robin Højen Madsen.

I denne uge har der nemlig været vejarbejde på motorvej E45 ved Aarhus, men forbipasserende har slet ikke taget hensyn til arbejderne.

Det Vejdirektoratet i en pressemeddelelse.

Vejbump og skilte

- Derfor har vi forsøgt at tage skrappere midler i brug med blandt andet vejbump og smallere kørespor, så bilisterne bliver tvunget ned i fart. Derudover har vi indsat flere skiltevogne for at beskytte vores vejarbejdere, forklarer Robin Højen Madsen.

Politiet har de seneste nætter udført fartkontrol på strækningen, og det har kastet en stribe overtrædelser af sig.

Efter første nat med fartkontrol rapporterede Østjyllands Politi, at hele 132 bilister blev målt til at køre for stærkt forbi vejarbejdet.

Den efterfølgende nat faldt antallet af fartsyndere drastisk, men nu er det steget igen.

Krydser fingre

Desuden har i alt 45 personer mistet kørekortet de tre dage, som politiet udførte fartkontrol.

Blandt de blitzede trafikanter er også en del lastbilchauffører, og undervejs har der været flere episoder med lastbiler, der har påkørt kegler, skriver Vejdirektoratet.

- Vi fortsætter med at råbe op og krydser fingre for, at vi snart får trængt igennem til de sidste trafikanter med budskabet om at vise hensyn, sænke farten og holde fokus. Ikke mindst nu hvor politiet er færdige med deres kontrol i denne omgang,” siger projektchef i Vejdirektoratet Robin Højen Madsen.