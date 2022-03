Hentede seks flygtninge: Det skar i hjertet

Han har aldrig været politisk aktiv eller frivillig i en hjælpeorganisation, men sidste tirsdag, da han lyttede til nyhederne i radioen, faldt det ham helt naturligt at tage sagen i egen hånd og køre til Polen for at række ud efter bare nogle få af de hundredtusindvis af flygtninge fra Ukraine.

- Det skar i hjertet at blive ved med at se og høre på, hvordan situationen forværres dag for dag. Det faldt mig fuldstændig naturligt at gøre noget, og det kunne kun gå for langsomt, fortæller Jens Rasmussen om sit solo-initiativ, der i de følgende dage bragte ham ud på en mere end 3.000 kilometer lang køretur fra familiens hjem på en nedlagt landejendom ved Hinnerup nær Aarhus og til grænseovergangen ved byen Przemysl i det sydøstlige Polen.

Jens Rasmussen med de seks flygtninge fra Kiev i sin bil på vej til Danmark. - Jeg købte på et tidspunkt sodavand og sandwich til dem, men de sad bare med et tomt udtryk og spiste næsten intet, fortæller han. Privatfoto

Som tidligere selvstændig med eget tømrerfirma i en årrække og nu med job som værksteds-underviser for unge i det socialpædagogiske opholdssted Kanonen har Jens Rasmussen en vis erfaring med at gøre ord til handling, så efter at have orienteret sig på facebook-siden 'Danmark hjælper Ukraine' og få grønt lys fra hustruen Gitte og den øvrige familie, startede han onsdag eftermiddag sin VW Touran og kørte sydpå.

- Jeg kan som mand og far sætte mig i deres sted. Tænk sig at skulle splitte familier og flygte med en lille taske eller bærepose og intet andet fra alt, hvad man har kært, siger Jens Rasmussen med henvisning til, at langt de fleste flygtninge er kvinder og børn, fordi ukrainske mænd mellem 18 og 60 år skal blive hjemme og være beredte på at kæmpe mod russerne.

- Det var specielt at møde mennesker i denne desperate tilstand, og jeg var følelsesmæssigt berørt flere gange.

Lettede og anspændte

Efter at have overnattet på et lille motel uden for Berlin ankom den 47-årige far til i alt seks børn torsdag ved 21-tiden til Przemysl, der ligger blot tre kilometer fra en af de mange stærkt trafikerede grænseovergange mellem Polen og Ukraine. Forinden havde han via samtaler i mobiltelefon med en dansk-talende, ukrainsk kvinde aftalt, at han skulle mødes med en gruppe på seks ukrainere fredag morgen.

Det var ved grænseovergangen markeret med den lille, blå ring, at Jens Rasmussen hentede de seks ukrainske flygtninge. Privatfoto

- Jeg sendte et billede af min bil til min ukrainske kontakt, som hun sendte videre til en af kvinderne, jeg skulle have med hjem. Da jeg havde ventet en times tid fredag morgen, stod de der så og viste billedet af bilen, beretter Jens Rasmussen og tilføjer, at stemningen til at begynde med var en underlig blanding af lettelse og anspændthed.

- Mit fokus var på at skabe tillid og tryghed, og jeg viste dem billeder af min egen familie og lavede en kop kaffe på mit medbragte gasblus, da vi efter kun 20 minutters kørsel stoppede for at tisse og smide overtøjet.

Ingen regning hos polsk kromutter

Den ukrainske gruppe bestod af to familier fra Kiev, som ikke kendte hinanden i forvejen. I den ene familie var der to børn, en mor og en bedstemor, og i den anden en mor og et barn. Børnene var fra omkring 16 til 11-12 år, og den ældste kunne som den eneste kommunikere med Jens Rasmussen på engelsk.

Jens Rasmussen havde blandt andet sin tagboks fyldt med bléer og andre fornødenheder, som venner og bekendte havde doneret, inden han satte kursen mod Polen. Foto: Ernst van Norde

- Vi overnattede på et lille hotel i Zary ved grænsen mellem Polen og Tyskland fra fredag til lørdag, og jeg havde kalkuleret med i det hele taget selv at betale for overnatning, forplejning og brændstof, men det satte den rørende, venlige kromutter i Polen en stopper for, smiler Jens Rasmussen, der også har modtaget donationer fra egne venner til turen.

- Oplevelsen på det lille hotel i Polen stoppede ikke ved, at vi fik både gratis overnatning og aftens- og morgenmad. Da vi kørte videre mod Danmark, havde de pakket små poser med slik til børnene og kiks og andre godter.

De to ukrainske familier havde endestation lørdag aften i henholdsvis Vojens og Aalborg hos bekendte, herboende landsmænd.

Ville gøre det igen

Jens Rasmussen er principielt enig i, at private som ham selv bør lytte til myndighederne, når der ytres kritik af, at man ikke bare skal tage sagen i egen hånd og agere privat hjælper.

- Jeg mener, jeg gjorde det rigtige og ville ikke tøve med at gøre det igen, hvis der opstod en lignende situation, siger han og fortsætter:

- Min beslutning blev truffet på den viden, jeg havde for snart en uge siden, og jeg står fuldt ud inde for, hvad jeg gjorde.

Jens Rasmussen fortryder ikke, at han tog sagen i egen hånd, selvom der siden har været kritik af, at private initiativer som hans kan skabe mere kaos, end godt er. Foto: Ernst van Norde

Det er blandt andet blevet påpeget, at man bør overlade hjælpeindsatsen til de organisationer, der har erfaringer med det, for at undgå kaos.

- Det er kun fint, hvis man nu har bedre hånd om en mere organiseret indsats ved grænserne, men jeg oplevede ikke situationen som kaotisk, da jeg var der, tværtimod, alle viste hensyn og rummelighed og selv trafikken gled på en måde, som jeg har aldrig før har set.

- Jeg går ikke ind for selvtægt eller civil ulydighed, men grundlæggende var det det rigtige at gøre, fastholder Jens Rasmussen.