Her anbefales mundbind i supermarkeder

- Man bør altid have et mundbind med på rejsen, lyder det fra landets transportminister. I Silkeborg anbefales det, at der også bæres mundbind i f.eks. byens supermarkeder, indkøbscentre og større forretninger

Mundbind som forbyggelse mod coronavirus anbefales nu flere steder.

Det fortalte sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke på et pressemøde mandag.

Krav om mundbind i den kollektive trafik udvides til også at gælde i Silkeborg Kommune, oplyser sundhedsministeren.

Der anbefales, at der også bæres mundbind i f.eks. byens supermarkeder, indkøbscentre og større forretninger.

Transportminister Benny Engelbrecht sender en opfordring til, at folk så vidt som muligt rejser uden for myldretiden.

- Man bør altid have et mundbind med på rejsen. Mundbind er et supplement til de andre ting. Der er ikke et greb, der kan løse alle udfordringer, siger han desuden.

Direktør Søren Brostrøm fra Sundhedsstyrelsen siger, at anbefalinger om mundbind kan udvides.

- Vi er nødt til at gøre noget ekstra, når vi ser tegn på, at epidemien blusser op.

- Det kan meget vel være, at vi udvider anbefalinger og krav om mundbind. Det er vigtigt at sige. Det skal aldrig være den eneste løsning, men et supplement.

- Et godt stofmundbind er bedre end intet mundbind, og vi ønsker, at rigtig mange bruger mundbund, siger han.