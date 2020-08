Her bekymrer tallene: Frygter superspreder

Eksperterne hos Statens Serum Institut har blikket stift rettet mod Aarhus.

Fra 1. juli og fire uger frem blev der registreret 28 smittede i kommunen, men på bare en uge er det stal steget med 79 til 107. Værst var det mandag, hvor der blev registreret 50 nye smittede, og Aarhus er pludselig forvandlet til mørkeorange på kortet.

Foruden Ringsted er kommunen nu det sted i Danmark med flest smittede pr. 100.000 indbygger i den sidste uge, og det bekymrer Viggo Andreasen, lektor ved Institut for Naturvidenskab og Miljø på Roskilde Universitetscenter (RUC) og ekspert i epidemi-matematik.

- Det viser, at det kan gå rigtig hurtigt. Det er nok i en eller anden grad en superspredningsbegivenhed, der har fundet sted, siger Viggo Andreasen til DR.

Også Christian Wejse, epidemiolog og afdelingslæge ved Aarhus Universitetshospital, kalder stigningen for sædvanlig.

- Mig bekendt har vi ikke ligget så højt i Aarhus, siden vi begyndte at få tallene differentieret per kommune, siger Christian Wejse til Århus Stiftstidende.

Han tilføjer, at han ikke har set noget, der tyder på, at det er, fordi flere i Aarhus bliver testet.

For nyligt fejrede omkring 1000 AGF-fans på Rådhuspladsen i Aarhus, at klubben fik bronze i 3F Superligaen, men det er for tidligt at sige noget om, hvorvidt den begivenhed er medvirkende til det stigende smittetal i byen, understreger Styrelsen for Patientsikkerhed over for DR.

Kåre Mølbak opfordrer danskere til at holde fast i den gode hygiejne og afstandsreglerne. Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix

Ifølge Lokalavisen Aarhus stammer en del af smittetilfældene fra et arrangement på Aarhus Universitet for statskundskabsstuderende. Her er fem indtil videre testet positiv.

Til sammenligning var der 56 smittede i Københavns Kommune i den seneste uge, mens Odense havde 19 smittede.

Den stigende tendens har også fået faglig direktør i SSI Kåre Mølbåk til at opfordre folk til at stramme op, huske afstandsreglerne og den gode hygiejne.