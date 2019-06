Her bliver der 30 grader i dag - og her smådrypper det

Vestjyderne vågnede tirsdag morgen - i modsætning til resten af landet - ikke op til solskin.

Himlen var derimod præget af højtliggende skyer, og enkelte regndråber faldt der såmænd også i den vestlige del af Danmark.

- Det er ikke mange dråber, der er faldet, for når skyerne ligger så højt, så når vandet at fordampe på vejen ned, lyder det fra Klaus Larsen, der er vagthavende meteorolog hos DMI.

Ifølge meteorologen er de sidste krampetrækninger af skyer på vej mod Nordjylland. Og herefter skulle også den vestlige del af landet komme med på solskinsbølgen.

Højere luftfugtighed

- Det bliver en rigtig varm dag. Vi kan godt nå op på de 30 grader. Der bliver varmest i den sydlige del af Danmark på grund af det varme vejr i Tyskland. Luftfugtigheden er også lidt højere i dag i forhold til i går, fortæller Klaus Larsen.

Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Også i morgen bliver et paradis for folk med trang til let påklædning, badning, grillning og måske lidt havearbejde i aftentimerne, når det er blevet lidt køligere.

Varm søndag

På Sjælland kan temperaturerne igen nå op på omkring de 30 grader. Men i Jylland falder temperaturen til 25-27 grader. Og senere kommer vi ned på 22-23 grader på grund af vestenvinden. Torsdag og fredag vil temperaturen ligge på omkring de 22-24 grader i hele landet. Men allerede lørdag tager varmen for alvor fat igen.

- Lørdag bliver det igen varmere, og søndag lander vi igen på omkring de 30 grader, fortæller Klaus Larsen.

I næste uge falder temperaturen - men den vil stadig holde sig omkring de 20-25 grader.

Der er altså masser af varme i vente i den kommende uges tid.