Her bliver der op til 12 grader i dag

De kommende dage står vejret på: Sol, sol og atter sol.

Sådan lyder meldingen fra Jesper Eriksen, der er vagthavende hos DMI.

- Og så ryger temperaturen helt op på omkring 12 graders varme stedvis i Nord og Vestjylland. I resten af landet vil temperaturen lande på 7-12 grader, som jo er helt normalt for slutningen af marts, siger Jesper Eriksen til Ekstra Bladet.

Vinden bliver også kun svag til jævn. Det betyder, at vi kan mærke solens varme stråler en anelse bedre.

Kun tynde skyer

- Der vil være solskin over hele landet, og der er ikke noget til at skygge for solen. Kun nogle tynde skyer i ti kilometers højde, og det har ingen betydning, fastslår meteorologen.

På trods af det dejlige vejr i løbet af dagen, så vil temperaturen natten til fredag ligge på mellem to plusgrader og fem minusgrader.

- Fredag blive ligesom i dag torsdag med masser af solskin. Dog vil der være skyer i fem kilometers højde over Bornholm. I weekenden kommer der et skifte i vejret. Det bliver noget koldere søndag med ned til 3-6 graders varme på søndag, fortæller meteorologen.

Måske sne

Mandag kan blive våd med både byger, slud og måske også sne. Tirsdag bliver mest skyet og stedvis lidt regn. Resten af ugen tegner til at blive ustadig.

- Men torsdag og fredag får vi altså masser af sol. Det havde sikkert været bedre med noget regn i forhold til coronavirus. For så ville flere nok holde sig indendørs, lyder det fra Jesper Eriksen.