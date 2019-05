Her bliver der renoveret broer og tunneller i år

I løbet af året skal en række broer og tunneller landet over renoveres for at sikre holdbarheden fremover

Meldinger om større vedligeholdelsesarbejde på veje, broer og tunneller kan få det til at løbe koldt ned ad ryggen på de fleste bilister ved tanken om, hvor store forsinkelser det mon vil resultere i på vejen til og fra arbejde eller familie og venner.

Så at Vejdirektoratet har planlagt 21 renoveringer af broer og tunneller i 2019 lyder måske ikke så opløftende.

Du kan dog trøste dig med, at det efter alt at dømme vil betyde begrænsede gener for trafikanter.

For selvom centrale strækninger som Farøbroerne, Vejlefjordbroen og Limfjordstunnelen er på Vejdirektoratets liste over kommende renoveringer, er det næppe noget, bilisterne på strækningerne for alvor vil mærke.

- Meget af det arbejde, vi laver, er i virkeligheden under broen, inde i broen eller over motorvejen, siger Niels Højgaard Pedersen, der er afdelingsleder i Vejdirektoratet, til Ekstra Bladet.

Eksempelvis er der både på Farøbroerne og Vejlefjordbroen tale om renovering af lejerne, hvorfor selve arbejdet ikke foregår oppe på vejen.

- Ved Farøbroerne, som vi går i gang med i næste måned, kan der være nogle få timer, hvor vi vil holde med en bil og hejse nogle ting ned under broen. Men det vil være noget vi gør om natten eller på andre tidspunkter, hvor der ikke er noget trafik. Så det er ikke noget, der burde genere sommertrafikken, siger han.

Kortet her viser alle de planlagte renoveringer i år. Ifølge Niels Højgaard Pedersen er det dog ikke sikkert, at Vejlefjordbroen bliver i år. Grafik: Vejdirektoratet

50 år gammel fuge

Også Limfjordstunnellen står foran en renovering, men det vil næppe heller betyde de store gener. Her skal der laves nye fuger og nye ventilatormotorer.

- Den gamle fuge er lige fyldt 50 år. Men der er tale om en tætningsfuge, som vi lægger oven på den gamle, og der vil vi slet ikke komme op på vejbanen, fordi man bruger en ingeniørgang kaldet et fugekammer, siger Niels Højgaard Pedersen.

Ventilatormotorerne bliver skiftet om natten, mens trafikken bliver ledt over i det andet rør, hvorfor det også vil være de færreste, der bliver mærket af arbejdet.

Overordnet set er de mange renoveringer planlagt for at ruste broer og tunneller til at modstå vind og vejr de næste mange år frem.

Det mest omfattende arbejde foregår på Gl. Lillebæltsbro, som har stået på i længere tid. Her har broen været lukket helt af.

- Vi håber at blive færdige sidst på året. Der er allerede planlagt et løb i forbindelse med, at vi åbner den igen, så det håber jeg da, at vi når, siger Niels Højgaard Pedersen med henvisning til et løb på 10 kilometer, der er planlagt til at finde sted 5. oktober.