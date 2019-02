Her bliver der uddelt flest p-bøder

Har du fået en urimelig parkeringsbøde, eller er du særligt ramt af parkeringsbøder, så vil vi gerne høre fra dig. Send os en sms/mms til 1224 (alm. takst) eller send en mail til 1224@eb.dk.

Parkeringsvagterne i København har travlt. Meget travlt.

Københavns Kommune har netop offentliggjort tallene for antallet af parkeringsafgifter givet i 2018, og her fremgår det, at de 307.767 gange har fanget bilisterne i at holde ulovligt.

Men nogle steder er hårdere ramt end andre. I Bådmandsstræde, der er omkring 600 meter lang og ligger på Christianshavn nær Christiania, er der alene i 2018 uddelt 4113 p-bøder. Det svarer til lidt over 11 om dagen. Eller næsten hver anden time døgnet rundt i 365 dage.

Eller et beløb på halvanden millioner kroner.

Men Bådsmandsstræde er ikke det eneste sted, hvor de bliver uddelt mange bøder. Et kig på top ti viser, at der igen bliver givet mange bøder i området omkring Rigshospitalet. Små veje som Juliane Maries Vej ved fødegangen på Riget, Blegdamsvej og Frederik V's vej er alle repræsenteret i top ti.

- Vi overvåger udviklingen på top ti-veje i forhold til, om afgifterne er forventelige, eller om der er særlige forhold, som gør, at folk får afgifter, og som vi måske kan gøre noget ved. Det har vi f.eks. gjort på Sankt Annæ Plads, hvor vi justerede p-ordningen sidste år. Det har bevirket, at den i år er røget helt ud af top ti, siger Jesper Borch.

Top 10 1. Bådmandsstræde (4113)

2. Nyropsgade (3665)

3. Flæsketorvet (3654)

4. Juliane Maries Vej (3565)

5. Blegdamsvej (3235)

6. Øster Farimagsgade (2837)

7. Frederik V's Vej (2758)

8. Dyrkøb (2536)

9. Østerbrogade (2448)

10. Gothersgade (2068)

Syv procent

Ifølge Københavns Kommune har synderne sammenlagt betalt 159,9 millioner kroner i bøde i 2018. Det er 700.000 mere end sidste år. Derudover oplyser de, at betalende kunder har smidt 457,4 millioner kroner i kommunekassen.

Men det er ikke alle, der bare æder bøden.

Klageprocenten i år ligger på syv procent. Det svarer til 21.479 klager.

- Mængden af parkeringsafgifter hænger naturligt sammen med størrelsen på betalingsområdet. Derfor kan man ikke konkludere, at folk i 2018 har været dårligere til at betale end året før, selv om der er uddelt flere afgifter for manglende betaling.

- Det er primært et spørgsmål om, at betalingsområdet var større i hele 2018 end i 2017. Når der samtidig, på trods af dette, kan ses et fald i det samlede antal parkeringsafgifter, er der jo tale om en generelt positiv udvikling, siger enhedschef Jesper Borch fra Center for Parkering i Teknik- og Miljøforvaltningen.

