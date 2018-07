Her bliver festival ramt af tornado

Efter en festival er der næsten altid så rodet, at man skulle tro området var blevet ramt af en tornado.

På den tyske elektroniske festival Parookaville har man dog en god forklaring på rodet, da festivalen rent faktisk blev ramt af en mini-tornado, som kastede telte, pavilloner, campinggrej og skrald højt op i luften og ud over det hele.

Tornadoen ramte mod slutningen af festivalen, der løb mellem 20. og 22. juli, men inden da blev Parookaville også ramt af en anden slags uvejr, nemlig en shitstorm.

Ifølge tyske Der Westen havde festivallen nemlig hyret dværge som bartendere, hvilket mødte en del kritik, som dog blev afvist af Parookavilles presseteam.

- Vi er ligeglade med at udstille folk. Der er tale om folk, der åbent og aggressivt håndterer deres dværgevækst. De skjuler det ikke, men står frem, også for at mindske frygten for kontakt, lyder det fra talsmand Philip Christmann.

Her bliver årets Roskilde Festival ramt af en mini-tornado, der sender telte og skrald til vejrs.