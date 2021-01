Her bliver nye masker lovkrav

Kravet om mundbind i Østrig er snart fortid. I stedet skal befolkningen iføre sig en ny type ansigtsmasker kaldet FFP2-masker, når nye krav mandag bliver udrullet for den østrigske befolkning.

Det annoncerede regeringen på et pressemøde søndag.

Kravet om at bære maskerne kommer til at gælde i offentlig transport og butikker, ligesom det gælder for det almindelige mundbind herhjemme. Med de nye masker forventer den østrigske regering at kunne inddæmme smitten bedre end med mundbindet, fortalte de blandt andet på pressemødet.

- Enhver beskyttelse foran mund og næse er godt, men FFP2-masker er massivt bedre, sagde den østrigske sundhedsminister, Rudolph Anschober.

Samtidig følger den tyske delstat Bayern trop og kræver fra søndag ligeledes deres borgere iført FFP2-maskerne.

Mange gange bedre

På det teknologiske testinstitut Force Technology kan testleder Henrik Lindeløv godt forstå Østrig og den tyske delstats beslutning. Maskerne beskytter både bruger og omgivelser og gør det endda langt bedre, mener han.

- FFP2-masker filtrerer mange gange bedre. Hvis det er FFP2-masker uden ventil, så vil den både filtrere udåndingsluften og beskytte brugeren bedre end mundbindet, fortæller Henrik Lindeløv.

På billedet ses et almindeligt engangsmundbind til venstre og en FFP2-maske til højre. Foto: Thomas Kienzle/Ritzau scanpix

Mundbindet beskytter mod dråbesmitte, når vi taler, men mundbindets svaghed er den manglende filtrering af aerosoler, som er de bitte små dråber i vores udånding, fortæller professor i klinisk mikrobiologi, Hans Jørn Kolmos.

- Mundbindet yder først og fremmest beskyttelse mod store dråber, men i mindre grad mod aerosoler, fordi nogle trænger igennem mundbindet og andre ved siden af, fordi mundbindet ikke sidder tæt nok til ansigtshuden.

Sundhedsstyrelsen overvejer det ikke

Det østrigske sundhedsministerium skriver til Ekstra Bladet, at FFP2-maskerne er nødvendige for at nedbringe smitten, og at maskerne derudover skal være med til at forhindre en udbredelse af den nye mere smitsomme virusmutation, B117.

Beslutningen om at skifte mundbindene ud med FFP2-maskerne er taget på baggrund af en anbefaling fra den østrigske regerings videnskabelige rådgivere, skriver de.

Men selvom både Østrig og den tyske delstat Bayern opgraderer borgernes værn mod smitte, så er det ikke umiddelbart noget, der får Sundhedsstyrelsen til at overveje at gå samme vej, skriver de i en mail til Ekstra Bladet.

‘Sundhedsstyrelsen overvejer ikke at anbefale brug af FFP2-masker i det offentlige rum.'

‘Brug af mundbind i det offentlige rum anvendes primært ud fra rationalet om at reducere smitte fra bærer til omgivelser.’

Samtidig med at Østrig udruller de nye maskekrav forlænges landets nedlukning frem til 7. februar.

