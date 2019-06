Her bliver skildpadder befriet fra plastiksvineri

Da Saranwit Phetsang og hans venner onsdag 19. juni tog på fisketur ved det thailandske ferieparadis Phuket, stødte de på et sørgeligt syn.

I vandet så de nemlig en stor dynge skrald flyde rundt, og samvittighedsfulde som de var, besluttede de sig for at fjerne den.

Da de kom nærmere skraldedyngen opdagede de også en havskildpadde, som sad i uhjælpeligt fast i kasseret fiskenet, og dermed blev bjærgningsaktionen pludselig til en redningsaktion, beretter Newsflare.

- Hver gang vi ser affald i havet, indsamler vi det med det samme. Men det er første gang vi har set dyr være fanget, fortæller Saranwit Phetsang.

Det lykkedes at befri skildpadden, men kort efter fandt de endnu en skildpadde, som også sad fast i svineriet.

Den anden skildpadde, en unge, var viklet ind i gammelt reb, og det var derfor ikke helt nemt at befri den.

Faktisk tog det adskillige minutter før ungen var skåret fri og kunne slutte sig til den store skildpadde, som de mener var dens mor.

- Vi er glade for at vi fandt skildpadderne og kunne redde dem. Men ikke alle dyr er så heldige. Så jeg vil gerne have, at alle viser hensyn og havene rene, lyder det Saranwit Phetsang.

Ifølge miljøorganisationen Ocean Conservancy bliver der hvert år smidt mere end otte millioner ton plastik i verdenshavene, svarende til et vognlæs hvert eneste minut året rundt. Indonesien, Filippinerne, Vietnam og Thailand står ifølge organisationen for næsten 60 procent af den statistik.

