Her bor de mest forkælede hunde i Danmark: Vi er ligeglade med hvad andre tænker

Har du en fransk bulldog, og har den et hundehus på Amager? Så er den sandsynligvis blandt de heldigste hunde i Danmark, viser tal fra det danske firma Bullerbox

Går din hund og hænger lidt med mulen? Måske skuler den misundeligt over på den franske bulldog på modsatte fortov?

Det er der god grund til. Det er nemlig ikke alle hunde, der har vundet i ejerlotteriet. Firmaet Bullerbox, som sælger goodie-bokse til danske hundeejere, har netop opgjort, hvor i landet de har flest kunder. Ifølge firmaet er det bedre at være en fransk bulldog fra Amager end en mops fra Roskilde.

Og netop i København S logrer hundene nok lidt ekstra med halen. Det er den by, der modtager flest varer fra firmaet til deres kæledyr.

Tjek her, hvor forkælede hundene er i din by:

Albert dyrker Instagram og hundefitness

Ekstra Bladet har mødt en af de forkælede vovser, to-årige Albert. Den nuttede bulldog har både en Instagram-profil og går til hundefitness. Han får lov til at sove i sine 'forældres' seng og så elsker han pandekager, bøffer og vafler. Er hunden for forkælet? Ikke hvis du spørger dens ejer, 26-årige Tobias Kaare Jul og hans kæreste Christina.

- Albert er som et barn for os. Nogen gange kan vi bare sidde og kigge på ham i flere timer, mens han leger. Han er med til bords, når vi spiser. Han sover i vores seng og spiser meget af det samme mad som os, siger Tobias, mens han belønner Albert med en ekstra godbid, og fortsætter:

- Pandekager, vafler, bøffer eller leverpostej. Han elsker det. Også selvom vi ved, at man ikke anbefaler det til dyr. Albert er glad - og så er vi sgu ligeglade med hvad andre tænker, siger 26-årige Tobias, som er selverklæret far til den to-årige franske bulldog.

- Vi bruger meget tid og energi på vores Albert. Det bliver ihvertfald til 3-4 gåture med ham om dagen, siger Tobias Kaare Jul. Foto: Henning Hjorth

Næste skridt er, at få lavet et hundepas til Albert, så han kan rejse med sine forældre ud og se verden.

- Vi savner ham jo meget, når vi er væk. Vi tager nogen gange en weekendtur til Berlin eller Stockholm, og der ville det jo være fedt for Albert også at se verden, siger Tobias.

Og racen er ikke helt underordnet. Der er nemlig stor forskel på, hvilke hunde der bliver forkælet mest. Den franske bulldog er ifølge Bullerbox den mest forkælede hunderace overhovedet.

Tjek her, hvor forkælet din hunderace er:



Gå hellere en lang tur

Man siger, at hunden er menneskets bedste ven. Men er mennesket også hundens bedste ven? Ikke altid, mener formand for Dyreetisk Råd, Bengt Holst. Når vi menneskeliggøre vores dyr, kan det være meget problematisk, mener han.

- Hundeejere skal altid huske, at deres hund er en hund og ikke et menneske. Behandler vi vores kæledyr for meget som mennesker, kan det skade både dyret og ejeren, siger Bengt Holst.

Udover at være formand for Dyreetisk Råd er Bengt Holst biolog og videnskabelig direktør i Københavns Zoo.

Og netop den menneskeliggørelse, Bengt Holst frygter, er også at finde, hvis man åbner en goodie-boks fra Bullerbox. Her kan man blandt andet finde hunde frys-selv is, legetøjs-pas og kameraer.

- Hunden kan ofte være en vigtig del af en familie, og det er helt okay. Den skal bare ikke dominere og være altoverskyggende. Det kan gå ud over de menneskelige relationer i familien, siger han og fortsætter:

- Folk har ofte en trang til at forkæle deres dyr, som var det mennesker - og det skal de ikke. En hund har det ligeså godt, hvis ikke bedre, af en lang gåtur som af en månedlig luksus-boks. Min pointe er, at uanset om der er tale om en aktivitet eller en luksuspakke, så skal det vælges på baggrund af hundens behov og ikke vores, siger Bengt Holst.