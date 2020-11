Her bryder Donald Trump loven

15 minutter.

Så lang tid gik der, fra Donald Trump søndag aften indtog scenen til et vælgermøde i Miami-bydelen Opa Locka, til han brød loven.

Det skriver aviserne Miami Herald og NBC Miami.

Coronapandemien har haft store konsekvenser i USA, hvor næsten ni millioner mennesker er testet positive, og op mod 230.000 coronasmittede har mistet livet.

Risikerer bøder

For at inddæmme smitten må borgere i Miami ikke bevæge sig ud fra deres hjem efter midnat. Gør de det alligevel, risikerer de at få bøder på flere hundrede dollars. Det skriver de lokale myndigheder på byens hjemmeside.

Det sydlige Florida var Trumps sidste stop på hans turné rundt i svingstaterne. Vælgermødet i Miami var oprindeligt sat til at begynde klokken 23.30, men blev rykket til klokken 21.30, så de mange tusind fremmødte ikke risikerede at bryde udgangsforbuddet.

Alligevel blev klokken 23.45, før præsident Trump under store klapsalver gik på talerstolen i Miami, skriver NBC Miami.

Cirka 10.000 mennesker var mødt op for at støtte Donald Trump. Foto: Ritzau Scanpix

Borgmesteren i Miami-Dade, republikaneren Carlos Gimenez, har været med til at indføre udgangsforbuddet. Alligevel var han ikke bleg for at slække på kravene, da præsidenten indtog byen.

- Som med alle andre begivenheder vil byen håndhæve udgangsforbuddet, men vi vil være fleksible, som vi også har været med sene sportsbegivenheder på det sidste, så folk kan komme sikkert hjem, lød det søndag på et pressemøde fra Trumps partifælle.

Tidligere på aftenen holdt Trump rally i Georgia.

Senator: Det dræber os

Den holdning deler hans demokratiske kolleger langtfra. Og allerede inden vælgermødet havde Trumps besøg skabt overskrifter.

- I dag rykker Donald Trump en massiv superspreder-begivenhed til Dade County. Han har den frækhed at gøre det, selvom han ikke har nogen coronaplan. Han er grunden til, at så mange mennesker i dette land har lidt under pandemien, sagde den lokale demokrat Steve Simeonidis blandt andet.

Trump-rus: 'Fyr Fauci'

Også Oscar Braynon, demokratisk senator i Florida, har været ude med riven over Trumps rally.

- Det skader os ikke bare. Det dræber os. Det er uansvarlig. Det er forsømmeligt, og det er decideret ondskabsfuldt at rykke en superspreder-begivenhed midt i et lokalsamfund som vores, lød det søndag fra Braynon.

Trump raser før valgdagen: - Forfærdelig beslutning

