Her dør hver fjerde: Sygehuse tæt på kollaps

I Brasilien kæmper man fortsat en daglig kamp med høje smitte- og dødstal.

Men også antallet af nye indlæggelser skaber voldsomt pres på landets sygehuse.

I skrivende stund er 86 procent af alle intensivpladser i Sao Paulo således optagede. I sidste uge døde mere end 4000 brasilianere på et enkelt døgn.

Over hele landet

Et nyt studie fra det biomedicinske institut Fiocruz i Brasilien viser, at det er få intensivpladser tilbage på hospitalerne i Sao Paulo.

Det skriver Reuters.

Næsten hele Brasilien har problemer med kapaciteten på intensivafdelinger. 10 ud af 26 stater har mindre end fem procent ledige senge på intensiv, viser data ifølge nyhedsbureauet.

Siden pandemiens begyndelse har det sydamerikanske land med 211 millioner indbyggere registreret mere end 345.000 coronarelaterede dødsfald. Kun USA har registreret flere i absolutte tal.

En kiste lægges i graven på en kirkegård i Sao Paulo, som er voldsomt ramt af coronavirus. Foto: Miguel Schincariol/Ritzau Scanpix

Situationen i Brasilien er så slem, at landet i denne uge tegnede sig for hvert fjerde dødsfald med corona på verdensplan.

Senest har Brasilien det seneste døgn registreret 3459 nye coronarelaterede dødsfald og yderligere 73.513 smittetilfælde.

Samtidig har en ny bølge af virussen overvældet landets hospitaler.

Tre ud af fire privathospitaler svarer i en undersøgelse blandt 88 hospitaler, at de om en uge eller kortere tid løber tør for forsyninger til behandling af coronapatienter. Det gælder blandt andet ilt og bedøvelse.

- Situationen er meget alvorlig. Et kollaps er nært forstående, siger Sao Paulos sundhedsminister Jean Gorinchteyn ifølge Reuters.

Organisationen Læger Uden Grænser advarede i slutningen af marts om, at sundhedskrisen i Brasilien er så stor, at der meget snart kan ske et reelt kollaps af sygehusvæsenet.

- Vi har aldrig før set så voldsomt et sammenbrud af et sundhedsvæsen, lød det der fra Ana de Lemos, som er direktør for Læger Uden Grænser i Brasilien til New York Times.