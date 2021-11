Her eksploderer smitten i Danmark

En ny rapport fra SSI viser, at det især er blandt skolebørn fra 6 til 11 år, at smitten er eksploderet den seneste uge

Smitten blandt skolebørn fra 6 til 11 år har aldrig været højere.

Det viser en nye tendensrapport, der netop er blevet offentliggjort af SSI.

Her fremgår det, at incidensen blandt skolebørn i denne gruppe er 941 bekræftede tilfælde pr. 100.000. Til sammenligning var det tal under 300 tilfælde for tre uger siden.

941 er mere end tre gange højere end den næsthøjeste incidens, der ses blandt de 12-15-årige og de 40-49-årige (305 bekræftede tilfælde pr. 100.000).

Men også en anden gruppe børn er hårdt ramt.

- Hvis man udelukkende ser på den del af de 12-15-årige, der ikke har taget imod tilbud om vaccination, så har de faktisk den højeste smitte og dermed en incidens, der er lidt højere end for de 6-11-årige, siger afdelingslæge Rebecca Legarth fra SSI.

Stigende smitte

Samtidig viser rapporten, at der er en generel stigning af antallet af smittede på tværs af aldersgrupper og regioner. Værst er det dog fortsat i Region Hovedstaden.

Positivprocenten er vokset fra 2,3 procent til 2,5 procent: Det til trods for, at antallet af borgere, der bliver testet, er vokset yderligere.

- Epidemien vokser stadig på tværs af landet. Den er fortsat højest i Region Hovedstaden, men væksten i smittetallene i de øvrige regioner ligger nu over væksten i Region Hovedstaden, siger Rebecca Legarth.

Vaccine til børn?

I Danmark tilbydes børn ned til 12 år at blive vaccineret mod covid-19. Men den kan i fremtiden måske også blive tilbudt til yngre børn.

I december forventer Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) at komme med sit svar på, om vaccinen kan anbefales til gruppen.

For at vaccinen i sidste ende kan blive tilbudt til danske børn, kræver det, at Sundhedsstyrelsen giver grønt lys.

Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, har tidligere udtalt, at han forventer en debat om, hvorvidt man skal vaccinere børn under 12 år.