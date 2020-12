Her er årets mest populære Google-søgninger

Når man i fremtiden ser tilbage på 2020, vil det også i Googles statistikker fremgå tydeligt, hvad der fyldte mest i danskernes bevidsthed i løbet af året.

Den globale pandemi og den deraf følgende nedlukning har nemlig haft stor afsmittende effekt på de mest trendende søgninger på søgemaskinen i løbet af året.

Og årets mest trendende søgning er da også 'coronavirus'.

Det oplyser Google Danmark i en pressemeddelelse.

I det hele taget fylder søgeord relateret til pandemien, da både 'coronatest', 'mundbund', 'sundhed' og 'håndsprit' er på top 10 over de mest populære søgninger, sammen med hjemmeundervisningsværktøjerne Matematikfessor og Grammatip.

Krænkelser fylder

En anden sag, der også har fyldt meget på de hjemlige himmelstrøg, er den bølge af historier om krænkelser, der rullede ind over landet som følge af Sofie Lindes udbrud i forbindelse med Zulu Awards.

Således er de danske personer, der er blevet søgt mest på, de radikale politikere Lotte Rod og Morten Østergaard, som begge var i centrum for den krænkelsessag, der endte med at koste sidstnævnte posten som politisk leder for partiet.

Også Frank Jensen har sneget sig ind i top 5 på den konto, mens Christiane-Schaumburg-Müllers kæreste Daniel Åxman indtager tredjepladsen.

Tendenser afspejler sig

Google Danmark hæfter sig derudover ved, at folk i år ikke har søgt på oplevelser og restauranter, når de skulle finde det bedste af noget. I stedet er der søgt på bedste romkugler, kanelsnegle, støvsuger og film på Netflix.

- Tendenser ude i samfundet slår direkte igennem i danskernes søgeaktivitet på Google i form af milliarder af søgninger, og derfor er listerne en meget god strømpil på året, der gik. Det har vitterligt været et nyhedsår på speed - vel i en grad, vi aldrig har set før. Det er samtidig meget tydeligt, at vi alle har skulle omstille os til en ny virkelighed, hvor vi tilbringer mere tid med familien, siger kommunikationschef for Google i Danmark, Jesper Vangkilde, i pressemeddelelsen.

Årets mest trendende søgninger på Google er baseret på de ord, som har haft den største tilvækst det forgangne år.

Således oplyser virksomheden, at det hvert år er ord som 'Facebook' og 'YouTube', der fylder mest, hvorfor det er trends frem for reel volumen, der udgør toplisten hos søgegiganten.