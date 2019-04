Her er årets pressefoto

Billedet viser konsekvensen af Donald Trumps had mod fattige migranter og hans hårdhændede forsøg på at tvinge dem væk fra USA's grænser

Den amerikanske grænse mod Mexico er et af tidens mest diskuterede emner i alverdens medier.

Den amerikanske præsident Donald Trump har nemlig siden valgkampen i 2016 gjort alt, hvad der står i hans magt for at opføre en mur, der kan sætte en stopper for illegal indvandring sydfra.

Og det er her i orkanens øje, at årets pressefoto 2018 blev skudt 12. juni sidste år. På billedet kan man se den honduranske migrant og lille pige Yanela Sanchez, blot to år gammel, der står grædende ved en bil, mens hendes mor bliver visiteret og anholdt af en amerikansk grænsevagt.

En større historie

Pigen og moderen, Sandra Sanchez, blev taget i myndighedernes varetægt i byen McAllen i delstaten Texas midt om natten. Det skete efter en måneds farefuld vandring gennem Mellemamerika i forsøget på at finde et bedre og mere sikkert liv nordpå.

Efterfølgende blev det hjerteskærende billede delt verden over. Og fotografen bag forstår godt, hvorfor netop hans billede har fanget juryens øjne.

- Jeg tror, at det her billede har rørt rigtig mange mennesker dybt i hjertet, som det har gjort ved mit.

- Det er en menneskeligt billede af en større historie, siger John Moore.

Ikke skilt ad

Modsat tusindvis af andre mødre fik Sandra Sanchez lov til at blive sammen med Yanela. Dermed slap de for den stærkt traumatiserende oplevelse, som andre migranter og deres børn har gennemgået.

Blot otte dage efter billedet blev taget, opgav Donald Trump i øvrigt sin politik med at kriminalisere uønskede udlændinge. Det skete dog først efter et massivt folkeligt pres i USA og efter talrige internationale protester.

