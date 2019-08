Her er årets sidste sommerdag

Alt tyder på, at sommervejret slutter denne weekend. Fra søndag overlades badevandet til jubeloptimister og vinterbadere

Bered dig på de sidste dage, hvor bar kasse vil virke som tilstrækkelig udendørspåklædning.

Sommerens slutning lurer lige rundt om hjørnet, og lørdag er det forbi.

Det fortæller DMI.

- Jeg tror godt, man kan satse på, at lørdag bliver sidste sommerdag for i år, siger Martin Lindberg, vagtchef, DMI.

Allerede søndag kommer en koldfront ind vestfra, som lægger en dæmper på temperaturerne. Det betyder gråvejr og temperaturer mellem 16 og 23 grader søndag.

Blandet vejr i hverdagene

Ifølge DMI er chancerne for godt vejr til og med lørdag bedst fra Fyn og længere østpå. Men det bliver også en blandet landhandel. Onsdag forventes nogen sol og enkelte byger og temperaturer mellem 23 og 28 grader. Sønderjyderne får det varmest og kan ende med op til 30 grader på termometeret.

Torsdag vil det være varmest i sydøst, og over hele landet kan man forvente byger og gråvejr, indtil det klarer en smule op ud på eftermiddagen.

Fredag bliver ikke noget at skrive hjem om, og man må forberede sig på en skyet og våd dag.

Bedst i øst

Lørdag er det bare om at gribe dagen, for det bliver det bedste, vi kommer til at få indtil næste år, lyder det fra DMI.

I det østlige Danmark bliver det op til 27 grader og med en hel del sol.

Der er dog risiko for, at skyer ikke helt vil give slip på Jylland, og at man lige nøjagtig heller ikke når op på de 25 grader, som betegnelsen sommerdag kræver.

Søndag rammer koldfronten og senere efteråret. Og så er det slut. Tak for denne gang, danske sommmer.