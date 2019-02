Her er alle Michelin-restauranterne i Danmark

Der blev med garanti krydset kokke-fingre, da de prestigefyldte Michelin-stjerner nok engang blev uddelt mandag aften.

En veloplagt Timm Vladimir var vært for aftenen, som blandt andet bød på en ny stjerne til den danske restaurant Alouette, to stjerner til færøeske Koks samt to stjerner til Noma, som altså nu må vente et år på at kunne stryge helt til tops på den internationale madscene.

Aftenens danske højdespringer blev nok engang Geranium, som altså igen det kommende år kan brøste sig af den ultimative anerkendelse inden for kokkekunst.

