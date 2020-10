Her er ALT, du skal vide om mundbind

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at man bruger et af de CE-mærkede engangsmundbind (populært kaldet 'de blå' mundbind), hvis man er smittet eller mistænker, at man er smittet.

Derudover anbefaler de også, at man anvender engangsmundbind, hvis man er i risikozonen for at blive alvorligt syg, hvis man får corona. Dette gælder også folk, der arbejder i sundhedssektoren.

Der findes mange slags genanvendelige mundbind - også kaldet stofmundbind - på markedet. Derfor kan Sundhedsstyrelsen ikke sige god for, at de alle beskytter i lige så høj grad som et CE-mærket engangsmundbind.

Dog er et stofmundbind bedre end ingenting. Men det anbefales, at man køber et stofmundbind, der har tre lag tætvævet stof, som sidder tæt til ansigtet og dækker både næse og mund.