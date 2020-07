Her er billederne: Viser solen tættere på end nogensinde

Forskere og andre rum-entusiaster verden over ventede i spænding på det klokkeslag, der efter dansk tid hed klokken 14.

Satellitten 'Solar Orbitor' - eller SolO - har i fem måneder været på en banebrydende mission og offentliggør nu de tætteste billeder af solen, der nogensinde er blevet taget. Og så tager den også for første gang billeder af solens poler. Det oplyser NASA i en pressemeddelelse.

Inden fremvisningen havde Jørgen Christensen-Dalsgaard, professor ved Aarhus Universitet, over for Ekstra Bladet varslet, at det ville blive dobbelt så skarpe billeder, som man hidtil har set.

- Det var spændende at se. Og en utrolig god start, siger Christensen-Dalsgaard. Han har selv har været med til at udvikle instrumenter til satellitten og har fulgt spændt med fra sommerhuset i Vestjylland.

- Jeg var særligt imponeret over de her EUI-billeder (extreme ultraviolet images, red.), som viste det, de kaldte for 'lejrbål'. Det var utrolig flotte billeder. Og det er med til at gøre en lidt klogere på, hvordan solen fungerer og vekselvirker med andre planeter.

Artiklen fortsætter under billederne ...

EUI-billederne var en åbenbaring. Foto: ESA/ATG medialab

Skelsættende opsendelse

SolO har været undervejs i knap et halvt år, siden den blev sendt i rummet tilbage i februar. Mange aspekter af dens opstigning har været skelsættende. Blandt andet den måde, man har formået at styre satellitten i en ny bane på.

- Når man sætter en satellit i rummet, følger den planeternes bane, som bevæger sig som skiver på en grammofon. Derfor har vi måttet ændre på banehældningen ved at sende den forbi Venus flere gange, så den fik et lille ekstra skub af Venus' tyngdekraft.

- Det får satellitens bane til at afbøje, sådan så SolO kan observere solens poler og komme tættere på solen.

De nye billeder er taget 77 millioner kilometer fra jorden, som er godt og vel halvvejs mellem jord og sol, forklarer ESA-forsker Daniel Müller. Det vil tage satellitten to år i alt at nå så tæt på den 5500 grader varme sol, som det med nuværende teknologi kan lade sig gøre.

Dermed er satellitten kun halvvejs i den videnskabelige fase, som kulminerer cirka to år fra nu.

- Det bliver helt sikkert værd at følge med i.

Live-dækningen af offentliggørelsen kunne følges her.