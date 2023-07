Her er cigaretkøb tredoblet siden 2019

Der er godt gang i grænsehandlen, hvor danskere i højere grad end før køber cigaretter uden at betale danske afgifter.

Faktisk blev der i 2022 ifølge Skatteministeriets skøn solgt tre gange så mange cigaretter til danskerne i grænsebutikkerne, som var tilfældet i 2019.

Det fremgår ifølge Børsen af ministeriets skatteøkonomiske redegørelse, som blev udgivet torsdag.

I 2019 købte danskerne i alt 250 millioner cigaretter i grænsebutikkerne. I 2022 er det tal imidlertid steget til 700 millioner. Omregnet til kolde kontanter er det en stigning fra 410 millioner kroner til 1,15 milliarder kroner.

I samme år er prisen på cigaretter i Danmark gradvist blevet sat op. Ifølge Børsen kostede en pakke med 20 cigaretter i 2022 19 kroner mere, end de gjorde i 2019.

Janick Nytoft, administrerende direktør for brancheorganisationen De Samvirkende Købmænd, siger til avisen, at det er de forhøjede afgifter, der sender danskerne over grænsen.

- Skatteministeriets tal taler for sig selv. Man kan ikke hæve afgifterne i Danmark uden øget grænsehandel. Cigaretter købt i udlandet gør ikke danskerne sundere, men statskassen og butikkerne fattigere, siger han.

Ikke desto mindre ønsker et flertal af danskerne, at prisen på cigaretter skal op. Og det et godt stykke, siger flertallet, som vil have prisen helt op på 100 kroner for en pakke.

Det fremgår af en meningsmåling fra juni, der blev foretaget af Epinion for Kræftens Bekæmpelse med omring 2000 respondenter.

Sundhedsminister Sophie Løhde (V) sagde i den forbindelse, at hun godt kunne se afgifter som et værktøj til at få folk til at stoppe med at ryge cigaretter.

- Jeg forventer, at det vil være blandt de initiativer, som Folketingets partier kommer til at drøfte ved de kommende møder, sagde hun til Politiken.

Ifølge Sundhedsstyrelsen dør knap 16.000 danskere af rygning hvert år. Tobaksrøg er således den enkeltårsag, der dræber flest.