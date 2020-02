Her er Danmarks billigste huse med privat strand

Det behøver ikke at være svimlende dyrt at få sin egen strand

Tænk, hvis du havde din helt egen strand - ikke mange skridt fra dit hjem.

Den slags er bestemt ikke gratis og ofte forbeholdt køberne med de allertungeste pengepunge, der her råd til at investere kæmpemillionbeløb.

Men det kan faktisk godt lade sig gøre at købe både hus og et stykke strand for langt mindre.

Det skriver boligsitet Boliga.dk.

For helt ned til omkring 1,2 millioner kroner kan du nemlig for øjeblikket blive ejer af et hjem med strand.

Aggersundvej, Løgstør

I det nordjyske kan du ved Limfjorden købe et 135 kvadratmeter stort, gult murstenshus for 1.185.000 kroner i udkanten af Løgstør.

Med villaen følger en grund på knap fire hektar, der går ned til fjorden - og så får du også dit helt eget stykke privat strand med i prisen.

Foto: EDC Løgstør

Se huset her

Sdr Kongemarksvej, Nysted

Der er fri udsigt til marker og hav fra den 100 år gamle villa, der ligger på lidt over én hektar jord udenfor den lollandske by Nysted.

Fra det 204 kvadratmeter store hus er der en kort gåtur ned til den private strand og badebro for enden af grunden. Det kan blive dit for fire millioner kroner.

Foto: Ivan Eltoft Nielsen

Se huset her

Strandvejen, Daugård

En næsten 3.000 kvadratmeter stor grund og direkte adgang til privat strand. Det kan du få for 4,5 millioner kroner på kystlinjen ved Vejle i Sydjylland.

Med i den pris følger et 115 kvadratmeter stort renoveret hus, der har panoramaudsigt ud over fjorden fra flere af rummene, haven og terrassen.

Se huset her

Stibjergvej, 4220 Korsør

Der er ikke mange skridt fra dørtærsklen til vandet og den private strand, der ligger i baghaven hos et hus på Stibjergvej på Vestsjælland, som er til salg for 4,9 millioner kroner.

Vandkantsvillaen har 167 kvadratmeter bolig og fem værelser.

Foto: Nybolig Korsør

Se huset her

Kampmannsvej, Fredericia

En kort tur ned af trappen og så står du med fødderne i Lillebælt på en privat strand. Det får du, hvis du køber den 154 kvadratmeter store villa på Kampmannsvej i Fredericia.

Udsigtsvillaen i den sydjyske by er fra 1929 og har fire værelser - altsammen udbudt til salg for 5.745.000 kroner.

Foto: Danbolig Fredericia

Se huset her