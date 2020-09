Her er Danmarks eneste coronafrie kommune

Mens coronavirussen for tiden desværre spreder sig hurtigere og hurtigere rundt om i landet, så findes der stadig steder, hvor smitten nærmest ikke har været eksisterende.

Og i en enkelt kommune har der endnu ikke været en eneste indbygger, som er blevet testet positiv.

Det er på Samsø, fremgår det af tal fra Statens Serums Institut.

Og det er borgmester Marcel Meijer (S) naturligvis meget glad for.

- Der er rigtig mange ældre på Samsø, så vi er glade for, at vi har forskånet dem fra nogen tilfælde. Borgerne er gode til at holde sig til retningslinjerne, og så er det selvfølgelig også en fordel, at man er isoleret. Der er ikke så mange, der rejser frem og tilbage på Samsø. Derudover er der jo også en portion held, siger han til Ekstra Bladet.

Borgmester på Samsø, Marcel Meijer (S). Foto: Ernst van Norde

Selvom øens 3560 indbyggere er ret isoleret, har de fået flittigt med besøg fra danske turister i løbet af sommeren.

- Regeringens sommerpakke har været en stor succes. Vi har haft 50 procent ekstra passagerer i juli og august, men det generelle smittetryk var heller ikke så højt på det tidspunkt, siger Marcel Meijer.

Efterskoleelev smittet

Titlen som den eneste coronafrie kommune kan dog snart blive taget fra dem. I denne uge blev øens efterskole således lukket ned, efter en elev blev testet positiv.

- Så nu er vi spændt på at se, om nogle af de ansatte har fået virussen også. Man skal i hvert fald huske at passe på, selvom man bor på Samsø, siger borgmesteren.

Eleven har ikke folkeregisteradresse på Samsø, hvorfor vedkommende ikke tæller med i statistikken for kommunen.

