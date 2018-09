Her er Danmarks klamydia-hovedstad: - Det er et kæmpe problem

Mere end tre procent.

Så mange blandt Koldings ungdom fik konstateret kønssygdommen klamydia sidste år.

Det viser en ny rapport fra Sundhedsstyrelsen på baggrund af tal indsamlet af Statens Serum Institut.

Men der er stor forskel fra kommune til kommune på, hvor mange unge der må forbi apoteket på vej hjem fra lægen for at købe klamydiapiller.

Sexsygdomme udvikler sig til epidemi: Så farlige er de

De tørre tal viser, at der i Kolding sidste år var 31,6 tilfælde af klamydia per 1000 unge i aldersgruppen 15-29 år. Det er mere end dobbelt så mange sammenlignet med Lemvig og Middelfarten, der ligger i den modsatte ende af skalaen med 14,8 tilfælde per 1000 unge.

Men fordi flere får diagnosen i en kommune frem for en anden, er det ikke ensbetydende med, at de er dårligere til at bruge kondom i den kommune.

Måske er de unge simpelthen bedre til at gå til lægen i de kommuner, der ligger øverst på klamydia-listen, lyder det i en pressemeddelelse fra projektleder i Sundhedsstyrrelsen Cecilie Andersen.

Interaktivt element

Men realiteten er en anden, mener Sex & Samfunds generalsekretær, Bjarne. B. Christensen. Han siger, at den dystre sandhed er, at antallet af klamydia-tilfælde er steget de sidste 20 år.

- En stigning i klamydia-tallene i en kommune kan i bedste fald være udtryk for en succes med at finde flere klamydiasmittede. Men hidtil har det generelt været det modsatte, siger han til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Og når der er kommet flere nye smittede, så har vi en ond cirkel. Hvis vi ikke får knækket kurven, jo lettere vil det være at blive smittet.

Se også: Derfor stiger gonoré og syfilis-smitte heftigt

Om det er den ene eller anden grund, der er skyld i, at Kolding sidder på førstepladsen med flest tilfælde af klamydia, kan man ikke med sikkerhed konkludere, siger generalsekretæren.

Han siger, at der i 2017 på landsplan blev opdaget 33.000 tilfælde af klamydia, hvilket er det næsthøjeste tal nogensinde.

Men ifølge ham er det egentlige antal klamydia-smittede unge nærmere 50.000.

Stigende smittetryk

Hvis det høje antal af klamydia-tilfælde hverken skyldes gode kommuner eller fornuftige unge, der går til lægen, er der dog tale om en bekymrende udvikling.

'Men hvis en stor andel af unge diagnosticeret med klamydia ikke skyldes, at flere er testet, eller at man har gjort en stor indsats for at få flere testet, kan det tyde på, at der er et stigende smittetryk. Så det er op til de enkelte kommuner at vurdere, hvad tallene er udtryk for, skriver projektlederen fra Sundhedsstyrelsen.

Og det høje antal smittede kan ende med at få store konsekvenser for de unge mennesker liv.

Se også: Læger slår alarm: Sexsygdomme udvikler sig til 'epidemi'

Konsekvenser, der er noget større end den kløe, svie og udflåd, som er nogle af symptomerne på klamydia.

- Det er et kæmpe problem for mange, at når de så gerne vil have børn, så viser det sig, at det er langt mere vanskeligt, end man først troede. Der er klamydia en af faktorerne, der kan gøre det umuligt at få børn senere hen, siger Bjarne. B. Christensen, generalsekretær for Sex & Samfund.

Klamydia kan give nedsat fertilitet, ufrivillig barnløshed, graviditet uden for livmoderen, kroniske underlivssmerter hos kvinder og betændelse i bitestiklerne blandt mænd.