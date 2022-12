Her er danskernes formuer

Er du interesseret i at vide, hvor stor en formue folk på din alder har? Så læs med her

I 2021 slog danskerne ny rekord.

For ved udgangen af året var den gennemsnitlige nettoformue på 1,6 millioner kroner, viser tal fra Danmarks Statistik ifølge Euroinvestor.

Det vil sige værdien af eksempelvis boliger, biler, pensionsopsparinger og andet, hvor gælden er trukket fra.

Udfordringerne står i kø

Som de fleste af os kan mærke, har 2022 ikke ligefrem været året, hvor lysten til at brænde penge af har været i top. Langt fra.

For det er blevet dyrere at være dansker, og pengene har fået ben at gå på med de stigende priser på fødevarer, brændstof og meget mere.

- Året har været præget af udfordrede aktie- og obligationsmarkeder, og det har ramt danskernes afkast både på egne opsparede midler og på pensionsformuen. På boligmarkedet er der også modvind og faldende priser, som vil påvirke boligformuen negativt, fortæller privatøkonom i Arbejdernes Landsbank, Brian Friis Helmer, til Euroinvestor om forventningerne til danskernes formuer i 2022.

Herunder kan du se, hvor store formuer danskerne havde i 2021:

