Her er danskernes nytårsforsæt

Er du klar til 2023, og har du et nytårsforsæt i ærmet? Så er du ikke den eneste. Her er listen over andre danskeres ønsker for det nye år

Vi går nok allesammen rundt med planer og drømme for fremtiden, og en god måde at manifestere dette er ved at have et konkret nytårsforsæt, vil nogen mene.

Seks ud af ti danskere har i hvert fald benyttet sig af denne mulighed ifølge en undersøgelse fra Kantar Gallup for Gjensidige.

Og på listen herunder kan de se, om de har det samme på listen som dig, hvis du er til den slags.

Artiklen fortsætter under tabellen ...

På godt og ondt

Selvom det er godt at have store drømme for fremtiden, kan det også være tungt, hvis ikke man når i mål.

- Det kan være en god ide at have et nytårsforsæt, der er konkret, som eksempelvis at ville motionere mere eller spise sundere. Man skal bare passe på, at man ikke sætter urealistiske forventninger til sig selv.

Annonce:

- Det er en rigtig god ide at starte med nogle små forandringer, det kan være at motionere én gang mere om ugen, eller ville tabe sig nogle få kilo over en afgrænset periode. På den måde sætter man sig selv nogle mål, der er realistiske, og hvor man giver sig selv muligheden for at lykkes, siger Louise Brix, der er fagchef for Sundhed hos Gjensidige i en pressemeddelelse.

Dog er det ikke alle, der er enige i, at et nytårsforsæt er en god idé. Der findes nemlig andre mere effektive metoder, mener en række større personligheder.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

FIK DU LÆST?

Jeanettes vilde forandring: Tabte 10 kilo på 9 uger

Sådan kommer du nikotin-afhængigheden til livs

Drop nytårsforsættene! - og gør dette i stedet ...