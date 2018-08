Her er de 20 mest sikre flyselskaber - og nogle af de dårligste

SAS, British Airways, KLM og Lufthansa er formentligt nogle af de flyselskaber, som rigtig mange danskere rejser med.

Til alt held hører netop disse selskaber også til blandt de tyve mest sikre flyselskaber i verden.

Det viser en opgørelse, som websitet AirlineRatings.com netop har offentliggjort, efter at have analyseret en lang række data fra 409 større flyselskaber verden over.

Websitet har blandt andet set på, hvilke hændelser, selskaberne har været involveret i og hele flyflådens samlede alder.

Kun to amerikanske flyselskaber er nået op i den sikreste liga. Det er Alaska Airlines og Hawaiian Airlines. Derimod er to af de helt store amerikanske flyselskaber, Delta og United, røget ud af top tyve listen.

Altid i toppen

Det australske selskab Qantas hører som altid til i den øverste top.

- Qantas har gennem de seneste 60 år været det førende flyselskab, når det gælder om at fremme sikkerheden. Selskabet har ikke haft en eneste ulykke med et jet-fly. Men Qantas er ikke alene. Hawaiian og Finnair har også en perfekt historik i jet-tiden, fastslår Geoffrey Thomas, der er chefredaktør på AirlineRatings.com, over for Sydney Morning Herald.

TOP 20 LISTEN OVER DE SIKRESTE SELSKABER Her er listen over de tyve mest sikre flyselskaber i verden. Listen er i alfabetisk rækkefølge. Air New Zealand Alaska Airlines All Nippon Airways British Airways Advertisement Cathay Pacific Airways Emirates Etihad Airways EVA Air Finnair Hawaiian Airlines Japan Airlines KLM Lufthansa Qantas Royal Jordanian Airlines Scandinavian Airline System Singapore Airlines Swiss Virgin Atlantic Virgin Australia Kilde: AirlineRatings.com

AirlineRatings.com har også analyseret, hvilke flyselskaber der har den laveste grad af sikkerhed.

Hertil hører blandt andet Air Koryo, som holder til i Nordkorea, Bluewing Airlines med base i Suriname og Indonesiens Trigana Air Service. Fire flyselskaber i Nepal må også nøjes med kun en stjerne. Det er Buddha Air, Nepal Airlines, Tara Air og Yeti Airlines.

Stadig sikkert

Og så er der faktisk omkring et hundrede forskellige flyselskaber rundt om i verden, som slet ikke må komme ind i luftrummet over EU-landene.

Ifølge statistikken er det dog fortsat yderst sikkert at flyve. I løbet af det seneste år har der kun været ti havarier med dødelig udgang inden for den kommercielle flyvning. 44 personer er omkommet under disse styrt, skriver Sydney Morning Herald med Aviation Safety Network (ASN) som kilde.

Også det tyske Jet Airliner Crash Data Evaluation Centre udpeger hvert år, hvem de anser for at være blandt de mest sikre selskaber i verden. Hverken British Airways eller Ryanair ligger i Top 20 i den tyske undersøgelse.