Her er de aflyste begivenheder

Arrangementer med over 1000 deltagere opfordres til at blive aflyst eller udskudt, lyder det fra Statsminister, Mette Frederiksen

Regeringen opfordrede på et pressemøde fredag til, at arrangementer med over 1000 deltagere skal aflyses eller udskydes for at undgå smittespredning med coronavirus.

Ekstra Bladet giver dig her et overblik over, hvilke arrangementer der indtil videre er blevet aflyst og andre ændringer.

Fredag 6. marts

X Factor - Bliver afholdt, men uden tilskuere.

Gallafest på Zahles Gymnaisum i København, Sct. Knuds Gymnasium i Odense og Mulernes Legatskole i Odense - Aflyst.

Vejle Musikteaters koncert med Malurt - Flyttet til 19. maj.

Rødovres ishockey mod Aalborg Pirates i Metalligaen - Afholdes, men uden tilskuere.

HB Køge mod Vendyssel FF 1. division - Afholdes, men uden tilskuere.

P8 Jazz Alive 2020 One Night Only i DR Koncerthuset - Afholdes, men uden tilskuere.

Efterskolernes årsmøde fra 6-8 marts - Aflyst

Lis Sørensen koncert i Portalen i Greve - Udskydes.

Lørdag 7. marts

Melodi Grand Prix - Bliver afholdt, men uden tilskuere.

Orkesterfestival i DR Koncerthuset - Aflyst.

Grundlovsceremoni i Hedensted, Frederikshavn og Assens Kommune, hvor flere personer skulle være blevet danske statsborgere - Udskydes.

Gentofte Bogmesse - Aflyst.

Forårsmesse i Arena Nord - Aflyst

Søndag 8. marts

FC København mod AC Horsens Superliga - Afholdes, men uden tilskuere.

Folkekirkens Nødhjælps husstandsindsamling - Aflyst

Tirsdag 10. marts

Fagmessen BYGGERI'20 i Fredericia fra 10-13. marts - Aflyst.

Fredag 13. marts

Forårsfesten på Aalborg Universitet - Aflyst.

Reception for Jyllands-Postens Hus på Aarhus Havn - Udskydes.

Lørdag 14. marts

Ræson Vidensfestival - Udskydes.

Torsdag 19. marts

Kommunalpolitisk Topmøde 2020 - Aflyst.

Fredag 27. marts

Danmarks testkamp mod Færøerne i Herning - Afholdes, men uden tilskuere.

Lørdag 28. marts

P3 Guld - Afholdes, men uden tilskuere.

Flere datoer i marts

Det Kongelige Teater - Gennemfører forestillinger, men publikum reduceres kraftigt, så der kun sidder en tilskuer på hvert andet sæde. Gælder forestillinger indtil 31. marts.

DGI har meldt ud, at stævner og idrætsarrangementer med over 1000 deltagere bliver aflyst.

Divisionsforeningen oplyser, at kampene i den kommende runde i Superligaen og 1. division afvikles uden tilskuere.

Sidste kampe i ishockeyligaens grundspil afvikles uden tilskuere.

Divisionsforeningen oplyser, at alle håndboldkampe i de to bedste rækker hos både mænd og kvinder afvikles resten af marts uden tilskuere.

Lokale aflysninger

