Her er de kommende studiners bøn

Nu går den altså ikke længere.

Det mener gymnasieeleverne fra Gribskov Gymnasium, der ligesom mange andre unge holder vejret, hver gang statsminister Mette Frederiksen holder pressemøde om coronavirus.

I lang tid har de ventet på, at det skulle blive deres tur til at blive nævnt, når retningslinjer for genåbningen af Danmark begynder at rulle over skærmen.

Men hver gang er de blevet skuffede og står tilbage med flere og flere spørgsmål.

De unge føler nu, at de har ofret så meget af deres sidste år på gymnasiet, at det ikke er fair, de ikke kan få et klart svar.

Derfor har de også skrevet et åbent brev til Sjællandske, hvor de råber politikerne op.

'Kære politikere, studentertiden, vi har set frem til i så mange år, er nu utopisk, og det eneste, der fylder vores hverdag er bekymringen herom. Vores motivation er ikke-eksisterende, og vi kan ikke koncentrere os om undervisningen, når vi risikerer at miste vores vogntur og den klassiske fejring, hvor vi får huen på foran venner og familie'.

'At se frem til disse to ting er det, der skal til for, at vi kan acceptere tilværelsen, som den er under covid-19. Vi har været stille under hele nedlukningen, men nu kræver vi svar!', lyder det i brevet, der er underskrevet af Ida Vogensen, Laura Hoppe og Kirstine Reuter, der alle er elever i 3.S på Gribskov Gymnasium.

Vi bliver glemt

Til Ekstra Bladet fortæller 19-årige Laura Hoppe, hvorfor de har valgt at sende brevet.

- Vi føler os glemt i debatten. Der er endnu ikke blevet kommenteret på de studentertraditioner, som er hele vores verden lige nu. Politikerne har jo nok taget stilling til det, men vi har intet hørt, fortæller hun.

Hun forklarer, at eleverne allerede har fået aflyst deres gallafest, og at deres dimension også bliver anderledes.

- Det eneste, vi ønsker, er en ordentlig afslutning. Om det bliver traditionelt eller på en anden måde, det må vi tale om. Vi vil bare gerne have, at der bliver taget stilling.

For kvinderne i 3.g er det ikke den form for afslutning, de havde set frem til efter tre års hårdt slid.

- Vi ved godt, at der er vigtigere ting lige nu, men det her er en livsbegivenhed for os. Så kan det godt være, at der kommer flere. Men vi har ikke sovet ordentligt i tre år, vi har kæmpet for det her hver dag, og når det var rigtig hårdt, var det vognturen og studentertiden, vi så frem til. Vi havde glædet os til den tid, hvor vi skulle nyde vores arbejde.

Det bliver ikke den store fest, som de havde håbet. Foto: Mogens Flindt

Går gerne i karantæne

Ifølge Laura Hoppe er eleverne klar til at foretage ændringer, så de kan få deres vogntur.

- Vi er klar på, at vores bedsteforældre ikke kommer til at være ved de forskellige stop, vi holder os ude, og vi er klar til at gå i karantæne efterfølgende.

Hun giver heller ikke meget for, hvis forklaringen på, at de ikke skulle køre vogn er samlingen af for mange mennesker, for det sker allerede.

- Vi bruger jo det samme toilet i skolen, og det er jo ikke fordi, at der kommer en og gør rent efter hver person. Vi er sammen i en klasse, så hvorfor skulle vi ikke kunne være sammen i en vogn?

Laura Hoppe er ikke i tvivl om, at det får store konsekvenser, hvis der ikke bliver lyttet til de unge.

- Der var nogen, der sagde, at jeg ikke vidste, hvad fatale konsekvenser betød. Nu har jeg slået det op, og det bliver fatalt og ulykkeligt, hvis vi ikke får lov til det her. Selvom der er ting, der er vigtigere, er det her det vigtigste for os, og vi vil bare gerne have et svar.

Ønsker bare svar

Eleverne har allerede fået fortalt, at de måske ikke kan få huen på foran familie og venner på skolen, og at der kan blive tale om en 'huebegivenhed' i klasserne, hvor familie ikke er til stede.

Laura Hoppe og gymnasieklassen ønsker svar på to helt specifikke problemstillinger:

Må de køre vogntur?

Må de få hue på foran familie og venner?

- Vi håber, politikerne vil give os et svar. Lige nu mister vi bare vores motivation. Vi sidder bare og venter ved hvert pressemøde, siger hun.