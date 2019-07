Her er de mest populære børnenavne

Listen over de mest populære børnenavne er netop udgivet fra Danmarks Statistik, og selvom der er nogle overraskelser at finde, er det stadig de samme to navne, der er i top hos piger og drenge.

For andet år i træk er det nemlig det fine navn Ida, der er det mest populære til nyfødte pige. Som nye tilføjelser er retro-navnene Gry og Johanne kommet med på listen over de 50 mest brugte pigenavne.

Hos drengene er det storfarvoritten William, der ENDNU en gang indtager førstepladsen. Sådan har det været siden 2010 - dog med en undtagelse i 2016.

Drengene har fået lidt flere nye navne ind på listen, og der er nu flere børn med navnene: Hugo, Pelle, Anker og Laurtis.

Ud af årets 50 mest populære pigenavne er navnet Ellie den store højdespringer. Navnet er gået fra en 36. plads hele tolv pladser op til en 24. plads.

Navnet Nanna har ikke klaret sig så godt og er røget helt af listen. Tidligere var navnet på en 47. plads, men nu er det en 59. plads.

Navnet Mynte, der ellers var populært sidste år, er også røget af listen.

Hugo er mere populært

Hos de nyfødte drengebørn er det navnet Hugo, der har taget et kvantespring fra plads nummer 56 til nummer 27. Om det skyldes den stigende popularitet af popsangeren Hugo Helmig vides ikke.

Navnene Jakob og Thor er røget helt af listen, og det samme er tilfældet med Sigurd og Magne.

For regionerne ser det også lidt forskelligt ud.

Selvom navnet Ida er topscorer i hele landet, ligger det faktisk kun øverst i to ud af fem regioner i Syddanmark og Region Midtjylland. I hovedstaden er navnet Ella nummer et, Sofia er øverst i Region Sjælland og Freja i Nordjylland.

William er mest populært i Midtjylland og Region Nordjylland. Oscar er nummer et i Hovedstaden, Noah i Region Sjælland og Malthe i Syddanmark.

Du kan se hele listen over de 50 mest populære navne herunder:

Mest populære pigenavne Ida Emma Alma Ella Sofia Freja Josefine Clara Anna Karla Laura Alberte Olivia Agnes Nora Lærke Luna Isabella Frida Lily Victoria Aya Ellen Ellie Maja Mathilde Esther Mille Sofie Emily Astrid Liva Marie Caroline Rosa Emilie Sara Saga Liv Andrea Alba Asta Hannah Naja Vilma Johanne Lea Vigga Gry Eva