Her er de mest troværdige faggrupper

Sundhedspersonalet ligger normalt i toppen af den årlige måling af faggruppernes troværdighed. Og oven på coronakrisen er tiltroen til den gruppe usædvanlig stor.

Jordemødres, lægers og sygeplejerskers troværdighed sætter i år rekord i den årlige måling, som Radius CPH står bag, med det hidtil højeste gennemsnit i målingens historie.

Det oplyser kommunikationsbureauet, der har lavet målingen for 13. gang, i en pressemeddelelse.

- Årsagen til den ekstraordinære stigning skal ses i sammenhæng med de sidste par års sundhedskrise, hvor medarbejderne på landets hospitaler virkelig har været med til at passe på os danskere, siger Radius' direktør, Nicolaj Taudorf Andersen, i pressemeddelelsen.

I målingen er et repræsentativt udsnit af danskerne blevet bedt om at vurdere 26 faggruppers troværdighed på en skala fra et til fem. Et er meget lav, mens fem er meget høj.

I top ligger jordemødrene med en score på 4,17. Det er højere end sidste år, mens lægernes troværdighed er steget til 4,06.

På tredjepladsen ligger sygeplejerskerne, hvis score på 3,95 omvendt ikke har rykket sig fra sidste år.

Det kan ifølge Nicolaj Taudorf Andersen fra Radius CPH hænge sammen med, at sygeplejerskerne blandt andet har strejket siden den seneste måling.

- Når deres troværdighed ikke er steget – modsat de andre sundhedsfaglige grupper – kan det være et tegn på, at deres mere politiske aktivitet har haft en indflydelse på befolkningens opfattelse af faggruppen, vurderer han.

Politikernes troværdighed er den eneste, som ifølge målingen er faldet. Den er målt til 2,30. Dermed cementerer de folkevalgte bundplaceringen. Igen i år får de følgeskab af bilforhandlere og journalister med målinger på 2,45 og 2,62.

- Generelt ligger troværdigheden hos de forskellige faggrupper meget stabilt fra år til år, men under pandemien så vi et fald i danskernes tiltro til de fleste faggrupper.

- Med dette års troværdighedsanalyse kan vi heldigvis se, at danskernes corona-sortsyn er ved at være fortid, siger direktøren for Radius CPH.

Målingen er lavet blandt 2049 danskere i alderen 18-75 år med spørgeskema. De er repræsentativt udvalg i forhold til alder, køn, region og uddannelse.