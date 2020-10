Her er de nye fitness-regler

Fra på torsdag gælder kravet om mundbind på alle indendørs steder, der er offentligt tilgængelige, og det betyder blandt andet, at du skal have mundbind med, når du tager i dit lokale træningscenter.

Men hvor og hvornår skal man egentlig bære mundbindet i centret?

Ifølge brancheorganisationen Dansk Fitness & Helse Organisation og træningskæderne Sats og Fitness World gælder det, at du ikke skal bære mundbindet, når du laver øvelser. Til gengæld skal du tage det på, når du bevæger dig rundt i centret. Det bekræfter de over for TV2.

'Man skal have mundbind på, når man ikke udøver sin træningsaktivitet', skriver Fitness World på deres hjemmeside.

Det betyder konkret, at hvis du sidder på en maskine, deltager på et hold eller udfører en anden øvelse, så kan du lægge mundbindet fra dig. Men hver gang du bevæger dig fra en maskine til en anden, så skal mundbindet på.

Samme besked kommer fra Sats, der understreger, at det ikke er påkrævet i omklædningsrummet, men at kravet gælder, når man bevæger sig mellem træningsklasser og maskiner. Mundbind er heller ikke påkrævet i Fitness Worlds' omklædningsrum.

Kravet om mundbind gælder fra torsdag 29. oktober, efter at statministeren, Mette Frederiksen, på et pressemøde fredag aften præsenterede nye tiltag.

Her lød det blandt andet, at man skal bære mundbind eller visir på offentlige steder indendørs.

Det gælder blandt andet supermarkeder, biografer, sygehuse, ungdomsuddannelser, voksen- og videregående uddannelser og fitnesscentre.

Få det fulde overblik over de nye restriktioner her.