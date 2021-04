Her er de nye retningslinjer for genåbning

Har du fået en skæv coronafrisure, som du har lyst til at vise frem? Send en sms til 1224 eller 1224@eb.dk, så samler vi de sjoveste i en artikel.

Om få dage er det slut med at møde på arbejde med en skæv, hjemmeklippet frisure.

Og trænger overarmen til en ny tatovering eller ryggen til at blive masseret, er ventetiden også snart slut.

Efter påske åbner de liberale erhverv igen. Men hvordan er det lige med retningslinjerne?

Coronapas

Først og fremmest indføres der coronapas, som vil virke som et adgangspas.

Med det skal kunder og besøgende kunne fremvise en negativ coronatest, der maksimalt er 72 timer gammel. Derudover anbefales det, at personalet lader sig teste mindst en gang om ugen.

Det fremgår af nye retningslinjer, som Erhvervsministeriet fredag har offentliggjort.

Fra tirsdag åbner frisørerne igen. Foto: Emil Agerskov

Gælder ikke i solarier

Derudover skal der være fire kvadratmeter per stående kunde og to kvadratmeter per siddende eller liggende kunde.

For ubemandede solarier gælder kravet om coronapas dog ikke. Her gælder til gengæld en række skærpede anbefalinger i retningslinjerne.

Erhvervsminister Simon Kollerup (S) kalder det 'et skridt i den rigtige retning' mod en mere normal hverdag':

'Vi er mange, der har glædet os til at få klippet håret eller få masseret skuldrene efter et hårdt år med corona. Og jeg er helt sikker på, at der er mange erhvervsdrivende, der har glædet sig til at komme tilbage på arbejde og se deres kunder i øjnene igen', udtaler ministeren i pressemeddelsen.

Erhvervsminister: Tag ikke til nabokommunerne

På grund af stigende smittetryk er genåbningen udskudt i flere kommuner. Det gælder Ishøj, Brøndby, Halsnæs, Fredensborg og Gladsaxe og varer foreløbig frem til 11. april.

