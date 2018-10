Her er de nye Top Gear-værter: Tidligere landsholdkaptajn og komiker

Et ansigt siger farvel, mens to nye står klar til at køre det ikoniske bilshow videre

Engang var Jeremy Clarkson frontmand, så overtog Matt LeBlanc kendt som Joey fra 'Venner', og nu får det verdensomspændende motorprogram endnu en gang nye værter.

Det skriver BBC.

Komiker Paddy McGuinness og tidligere cricket-kaptajn for det engelsk landshold Andrew Flintoff skal sammen med den tidligere racerkører Chris Harris køre showet videre.

- At få Top Gear-rollen er en ære, og jeg er begejstret for, at BBC har givet mig denne mulighed, siger Paddy McGuinness og fortsætter:

- Jeg skal være vært for et program, jeg har set og elsket, siden jeg var barn. Det er mere end bare spændende.

To drømmejobs

Ligesom McGuinness er den tidligere cricket-spiller Flintoff yderst begejstret for den nye jobtitel.

- Det er sjældent, at man får lov til udføre begge sin drømmejobs, men det er jeg heldig nok til at gøre.

- Jeg har altid været passioneret omkring biler, og jeg glæder mig så meget til at slutte mig til Top Gear-holdet, siger han.

Begge de nye værter har tidligere prøvet kræfter med forskellige værtsroller både på radio og tv, men fra 2019 skal de udfylde rollen sammen i den nye sæson af Top Gear.

Programmet slog for alvor igennem, da værterne hed Jeremy Clarkson, James May og Richard Hammond, men efter et par uheldige episoder ophørte samarbejdet. Læs mere om det her:

