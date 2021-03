Her er de seks mødre, som tvinger regeringen i knæ

Syv kvinder og 19 danske børn er lige nu centrum for et dramatisk spil i dansk politik. Ekstra Bladet giver her et overblik over, hvem kvinderne er

De syv kvinder og 19 danske børn, som befinder sig i Syrien, har i de seneste uger skabt en hidtil uset regeringskrise, og udenrigsminister Jeppe Kofods politiske liv hænger i øjeblikket i en tynd tråd.

Men hvem er de syv kvinder, som splitter Folketinget ad og giver regeringen hovedbrud?

Der sidder i alt seks mødre fordelt mellem de to lejre al-hol og al-roj i det nordøstlige Syrien. Den syvende kvinde, der bliver omtalt, har ikke børn og indgår derfor ikke i overblikket.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger har de danske efterretningstjenester lavet individuelle trusselsvurderinger af kvinderne, og fredag formiddag fik Folketingets partiledere og udvalgte ordførere oplyst, at fem af de syv kvinder udgør en mulig trussel mod Danmarks sikkerhed.

Fortrolig orientering: Fem kvinder i Syrien er en mulig trussel

Efterretningstjenesterne har ud fra en specifik skala lavet vurderinger af, hvor farlige kvinderne menes at være. Her vurderes de fem kvinder til at være på niveau tre på en skala, der går fra et til fem. Derudover har PET og FE oplysninger om, at to kvinderne har modtaget våbentræning under deres ophold i konfliktzonen.

I al-Hol-lejren sidder mindst en af kvinderne, som har syv børn.

Mindst fire mødre sidder i al-Roj-lejren med i alt ti danske børn.

Kvinde - 36 år

I al-hol sidder en 36 år gammel kvinde, der har i alt syv børn, hvoraf tre af dem er fyldt ti år.

Kvinde - 23 år

I al-roj sidder en 23-årig kvinde, der tog til Syrien, da hun var 16 år gammel. Hun har et barn. Kvinden har fået frataget sit statsborgerskab.

Kvinde - 33 år

I al-roj sidder der en 33-årig kvinde, som har fem børn. To af børnene er mere end ti år gamle.

Kvinde - 31 år

En 31-årig kvinde, der har to børn, sidder også i al-roj.

Kvinde - 32 år

Yderligere er der en 32-årig kvinde i al-roj, der også har fået frataget sit statsborgerskab. Hun har to børn.

Kvinde - 26 år

Den sidste danske mor har to børn og sidder i en af de to lejre, men det har ikke været muligt for Ekstra Bladet at få afklaret hvilken. Hun er 26 år, har to børn og har fået frataget sit statsborgerskab administrativt.

Tallene er sammensat på baggrund af Ekstra Bladets research, officielle udmeldinger fra Udenrigsministeriet og informationer fra foreningen Repatriate the Children.

