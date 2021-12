Her er de sluppet for corona

På en lille ø langt ude i Nordsøen har man været i stand til at holde corona fra døren.

For mens smitten i Norge brager afsted og myndighederne genindfører restriktioner for at få bugt med smitte- og indlæggelsestal, har den lille ø Utsira uden for Haugesund i det sydvestlige Norge ikke registreret ét eneste smittetilfælde.

Det skriver det norske medie Dagbladet.

Det er held

Men hvordan har Norges mindste kommune, når det kommer til antal indbyggere, kunnet undgå at blive ramt af den verdensomspændende pandemi?

- Vi har været gode til at følge regler og afsprittet meget, men ellers levet som før. Der er meget trafik på færgen her, især om sommeren, så det er mærkeligt, at der ikke er sket noget, medgiver færgearbejderen Vibeke Thomassen.

Færgen sejler fire gange om dagen til Haugesund, hvor man har haft mere end 2000 smittede, siden corona ramte landet. Derfor anser sygeplejersken Gunn Hilde Austrheim da også den udeblevne smitte for et rent lykketræf.

- Der er masser af mennesker, der har rejst frem og tilbage. Både beboere og turister. Jeg føler, det er held. Der har været meget sygdom, og vi har egentlig kun ventet på den første positive test, siger hun.

Viceborgmester Tove Helén Grimsby tilføjer:

- Her slår vi os ikke på brystet, men banker i stedet tre gange under bordet.

I slutningen af september var nordmændene ude i Oslos gader for at fejre, at coronarestriktionerne var ophævet. Men nu er smittetallet stege markant, så Norge har genindført nye tiltag. Foto: Naina Helén Jama/Ritzau Scanpix

Underlagt nye restriktioner

I Norge skal barer og restauranter stoppe udskænkningen ved midnat, og gæster skal holde afstand til hinanden.

De skal også bruge mundbind i butikker, indkøbscentre og andre steder med mange mennesker. Det gælder også på arbejdspladser, hvor det ikke er muligt at holde afstand.

Ved begravelser, bisættelser og lignende ceremonier må der højst være 50 mennesker samlet.

Det er det samme antal som ved offentlige arrangementer, hvor der ikke er faste pladser.

Men hvis der er anviste pladser, må der være tre afsnit med op til 200 personer i hver, hvis der er mindst to meters afstand mellem afsnittene.