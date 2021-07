Her er den farligste sommerplage

Når man sidder og nyder de lyse nætter med et koldt glas vin på terrassen eller bevæger sig ind i skyggen i skoven med rygsæk og telt, skal man være opmærksom på det danske dyreliv.

Det er nemlig ikke alle dyr, der er lige rare at komme i kontakt med.

Især skovflåten kan være et farligt bekendtskab.

Henrik Sell, vicedirektør på Naturhistorisk Museum i Aarhus, gør dig klogere på seks irriterende danske 'sommerdyr' - en for en.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Skovflåt

Skovflåten er ikke den eneste flåt, vi har i Danmark. I dag er der registreret 23 blodmide-arter i Danmark. Kun én af de arter, regnes som værende af betydning for mennesker: skovflåten. De øvrige vil enten ikke bide mennesker eller findes ikke i det miljø, hvor mennesker færdes, men i stedet i rederne hos mus eller fugle. Kilde: Miljøstyrelsen. Foto: Tubas Løkkegaard

- Skovflåten er helt klart det farligste dyr ud af de her seks, siger Henrik Sell.

- Den findes i skove, åbne arealer, våde og tørre enge - ja faktisk over det hele.

- Den sidder på et græsstrå i cirka en meters højde. Her kan den kan mærke varmeudstrålingen fra os, når vi bevæger os forbi, og så hopper den simpelthen over på vores ben, hvorfra den begynder at kravle op.

- Inden den suger blod, vil den sprøjte noget væske ind, så blodet ikke størkner. Det er i den væske, hvor bakterien borrelia findes - som er den bakterie, som kan give frygtelige eftervirkninger.

- Man siger, at den ikke sprøjter væsken ind før cirka et døgn efter, så kigger man sig grundigt igennem, når man kommer hjem, er risikoen for borrelia minimal.

- Går man i et område, hvor der er mange flåter, kan man sagtens have 10-15 stykker på sig, fortæller Henrik Sell og fortsætter:

- Derfor skal man holde øje med røde plamager eller røde ringe, som kan sidde på huden, hvor flåten har bidt. Ser man det, skal man søge læge med det samme.

- For at undgå skovflåter kan man tage lange bukser på. Derudover kan man tage elastikker på forneden, så de har svære ved at komme ind. Det er primært fra navlen og ned, skovflåten hopper på.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Hugorm

Hugorme overvintrer i huler under jordoverfladen, som de bruger fra år til år. De kommer frem, når den første forårssol giver lidt varme. Hannerne kommer frem i marts, og hunnerne kommer frem i april. Kilde: Naturporten. Foto: Per Rasmussen

- Hugormen finder man på heden og i tørre arealer. Den er mere bange for dig, end du er for den, men føler den sig truet, vil den vende om og stille sig i en truende position.

- Man kan være uheldig at komme til at træde på den, og der vil den bide fra sig. Det samme kan ske, hvis man går for tæt på den - altså en afstand på cirka 10-15 centimer.

- Hugormen har to tænder, som sprøjter gift ud. Det er gift, som den normalt bruger til at lamme mus med. Det føles for langt de fleste mennesker som et bistik, men der er nogle, som vil få en allergisk reaktion.

- For at undgå hugormebid er det bedste, man kan gøre, at tage gummistøvler eller gode vandrestøvler på og lange bukser.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Fjæsing

Fjæsingen er normalt nataktiv og ligger om dagen nedgravet i bunden, så kun øjnene er fri. Den jager om natten, men i uklart vand under og efter en storm kan den gå helt ind på en halv meters vanddybde midt om dagen. Kilde: Naturhistorisk Museum. Foto: Lars Laursen/Ritzau Scanpix

Selvom det i år kaldes 'fjæsingens år ', fordi der især i Nordsjælland er set et større antal af den giftige fisk, er Henrik Sell dog ikke så bekymret for sommerens badegæster.

- Nu har jeg badet rigtig meget ved kysterne, og jeg har aldrig mødt en fjæsing.

- Den findes også kun i bestemte egne af landet. Grenå-området er et sted, hvor den typisk er. Den er mest på sandbund, og hvis man gerne vil undgå den, er mit bedste råd at have badesko på.

- Fjæsingen ligger gravet ned i sandet, og når den mærker, at man kommer i nærheden, vil den rejse sine pikke i nakken. Den går som sådan ikke til angreb på dig, men man kan være så uheldig at træde på den.

- Det man træder på, er et giftbrod, som er en del af rygfinnerne. Når man træder giften ind i kroppen, giver det et ubehag, som føles som et bistik. Igen vil der være enkelte, som kan opleve en allergisk reaktion.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Brandmand

Brandmanden den største gople i Danmark. Den kan især kendes på sin rødbrune farve. Kroppen eller klokken er rund og geleagtig. På undersiden har den nogle mundåbninger samt frithængende, røde kønsorganer. Kilde: Naturporten. Foto: Thomas Borberg/Ritzau Scanpix

- Brandmænd findes typisk i pålandsvind. De er svære at undgå, hvis man gerne vil bade i Danmark. De små brandmænd giver en svie på huden, der føles som at blive brændt af en brændenælde. De større brandmænd kan være mere alvorlige og trælse.

- Brandmænd ligger bare og flyder rundt i vandet. De går ikke til angreb. Deres lange fangarme, som kan være op til en meter lange, bliver normalt brugt til at fange rejer og andre smådyr i vandet.

- Vil man rigtig gerne undgå brandmænd, er mit bedste råd at lade være med at bade.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Myg

Der findes cirka 30 forskellige arter af stikmyg i Danmark. Det er skovmyggen, der udgør den største plage. Kilde: Miljøstyrelsen. Foto: Colourbox

- Myggen er på ingen måde farlig - den er bare irriterende, fortæller Henrik Sell.

- Den arbejder på samme måde som en flåt. Først bider den sig fast, og så sprøjter den en væske ind i huden, så blodet ikke størkner. Det er den væske, som giver kløe.

- Myggen kan godt lide våde områder og skygge. Så hvis man vil undgå myg, skal man sætte sig i solen eller indenfor. Derudover kan man selvfølgelig arbejde i myggenet og myggespray.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Hveps

Hvepse kan, modsat bier, stikke op til flere gange hvis de forstyrres. Gedehamsenes brod er glat, at den kan stikke flere gange, modsat biens brod, som har modhager og derfor rives ud af bagkroppen på bien, når den stikker. Kilde: Miljøstyrelsen. Foto: Colourbox

- Ja, det en af de mere nærgående dyr. De er ikke på samme måde bange for mennesker. Når der er kød eller søde sager på bordet, er de faktisk helt ligeglade med mennesker, fortæller Henrik Sell.

- Hvepse - eller gedehamse, som de også hedder - stikker, når de føler sig truet. Det er et rent forsvarsvåben, så de går altså ikke til angreb uden grund.

- Hvis man kommer tæt på en hveps, hjælper det meget at holde sig i ro. Så kan man få dem viftet dem væk stille og roligt. Et godt våben er en fluesmækker.

- Hvis man er så uheldig at blive stukket, vil det svie og gøre ondt i nogle timer. Nogle mennesker er allergiske og skal tage et stik alvorligt.

- Det vil være svært at undgå hvepse her i sommerperioden. Man kan selvfølgelig lade være med at gå udenfor. Eller man kan måske være vegetar og drikke mælk - men det har jeg ikke undersøgt eller har belæg for, siger Henrik Sell, der blot opfordrer til, at man holder sig i ro, hvis en hveps flyver tæt på.